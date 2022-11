Sondage : 67% des Français veulent une politique migratoire plus sévère

Près de sept Français sur dix estiment que l'Etat devrait adopter une politique plus sévère concernant l'accueil de migrants, selon un sondage de l'institut CSA pour CNEWS, dévoilé ce mardi 15 novembre.

La politique migratoire au cœur des débats. 67% des Français souhaitent une politique migratoire plus sévère concernant l'accueil de migrants dans l'Hexagone, dévoile un sondage exclusif du CSA pour CNEWS ce mardi 15 novembre.

La question posée aux 1.011 personnes constituant le panel est précisément la suivante : «Souhaitez-vous que la France ait une politique beaucoup plus sévère concernant l'accueil de migrants (c'est-à-dire en accueillir moins sur notre territoire) ?»

A cette question, 33% des sondés ont marqué leur opposition.

Dans le détail, les hommes sont davantage en demande d'une politique plus ferme en termes d'accueil de migrants sur le territoire français que les femmes. 69% des hommes sondés ont répondu oui, pour 65% des femmes.

Les avis diffèrent beaucoup selon l'âge puisque la tranche des 18-24 ans y est opposée (52% ont répondu non), alors que 73% des 65 ans et plus disent oui à cette intensification. Au total, les personnes âgées de plus de 50 ans sont pour à 72%.

Non pour la gauche, un grand oui pour la droite

En prenant en compte les sensibilités politiques des personnes interrogées, on distingue un clivage frappant entre la gauche et la droite. Près des deux tiers des sondés proches de la gauche, soit 60%, sont opposés à une politique migratoire plus sévère.

Le chiffre grimpe à 64% chez les partisans de La France insoumise et à 62% chez les proches du parti Europe Ecologie Les Verts (EELV).

A droite, le constat est tout autre. 94% des Français proches de la droite veulent une plus grande sévérité concernant l'accueil des migrants. Ils sont 97% à répondre oui côté RN (2% non et 1% qui ne se prononce pas), et 91% chez les sympathisants Les Républicains.

Chez Renaissance, le parti du président Emmanuel Macron, ils sont 67% à répondre oui et 33% à répondre non.