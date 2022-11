Nicolas Dupont-Aignan : «La France est soumise aujourd’hui (...) Elle n’existe plus»

Invité de la Matinale de CNEWS ce mercredi 16 novembre, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, a regretté que la France ne soit «plus indépendante».

«La France est soumise aujourd’hui. Elle est brinquebalée, elle n’existe plus». Tel est le constat établi par Nicolas Dupont-Aignan, sur CNEWS, en évoquant la situation géopolitique.

Selon lui, la France doit être à l’initiative d’un cessez-le-feu dans la guerre entre l’Ukraine et la Russie et ne doit pas laisser les Etats-Unis initier les négociations. «C’était la réalité de la politique internationale depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. Et il y a eu un homme, le général de Gaulle, il y a eu un autre homme, Jacques Chirac, il y a eu un autre homme Dominique de Villepin, qui ont grandi la France», en leur temps, dans d’autres crises, a-t-il souligné.

«Je demande à ce que la France ne soit pas le petit valet des Américains», a martelé le président de Debout la France.

Nicolas Dupont-Aignan a ainsi déploré le manque d’indépendance du pays face aux Etats-Unis et l’Union européenne. «Les Nations sont comme les individus, soit on est libre dans sa tête, soit on est soumis. Et la France est soumise aujourd’hui. Elle est brinquebalée, elle n’existe plus. Sa voix ne compte pas», a-t-il estimé.

Comparant l’UE à une «prison» pour la France, le député a appuyé sa demande : «que la France soit indépendante».