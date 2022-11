Médecine : pourquoi les étudiants manifestent-ils ?

Les étudiants en médecine doivent manifester ce jeudi 17 novembre dans plusieurs villes du pays, afin de protester contre l’ajout d’une quatrième année d’internat de médecine générale.

Les milliers d’internes et externes de médecine sont appelés à se mobiliser et manifester ce jeudi à travers le pays, pour montrer au gouvernement leur opposition à sa volonté d’imposer aux étudiants de la filière généraliste une année supplémentaire d’internat, pour atteindre quatre ans de formation.

Présente dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, la réforme prévoit en effet de faire réaliser un an de plus aux internes de médecine générale démarrant leur cursus en 2023. La raison évoquée par le ministère de la Santé est de rééquilibrer le parcours pédagogique, puisque la spécialité est la seule à ne compter que trois années de formation. Cette année manquante de consolidation, dite de «docteur junior», ferait défaut.

Une mesure déguisée pour placer les internes dans les déserts médicaux ?

La mesure aurait cependant un objectif caché pour le gouvernement, selon les syndicats mobilisés : celui de se servir des étudiants pour combler les déserts médicaux. En effet, cette quatrième année ne se fera que sous forme de stage et en médecine ambulatoire (la «médecine de ville», qui se pratique le plus souvent en cabinet). Le ministère a même reconnu qu’il comptait engager des discussions pour identifier les moyens qui permettraient que les internes concernés se rendent prioritairement dans les zones moins denses en médecins généralistes. Une rémunération plus importante devrait être le principal biais.

Il s’agirait donc d’une incitation, pas d’une obligation. Un point que réfutent les intersyndicales et associations d’étudiants. Ces dernières dénoncent une «coercition», comme à l’Isnar-Img ou à l’Isni. La crainte est que les internes de quatrième année finissent par se retrouver «dans des territoires qu’ils n’ont pas choisis, alors qu’ils ont déjà des projets de vie, et pour certains, des familles», a dénoncé un représentant de l’Anemf au Figaro.

Le scepticisme est également grand concernant la présence suffisante de maîtres de stage (en nombre, en disponibilité), dans des zones déjà en manque d’effectif. Et de pointer que l’argument de formation du gouvernement va tomber à l’eau, alors que des étudiants se retrouveront seuls pour exercer. L’accusation de vouloir utiliser des internes à moindre frais pour combler les manques dans les déserts médicaux est ainsi répandue parmi les syndicats.

La mesure, adoptée dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale via le 49.3 à l’Assemblée nationale, a également été votée au Sénat, après avoir été légèrement remaniée. Elle doit donc désormais revenir devant les députés.