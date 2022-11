Météo : quel temps fera-t-il cet hiver ?

Après un été chaud et sec, qui s’est étiré sur une partie de l’automne, à quelle météo faut-il s’attendre pour la fin de saison et le début de l’hiver ?

Changement climatique, explosion des prix pour se chauffer… Rarement la météo a été autant scrutée par les Français. Alors que l’été a été caniculaire et sec, avec un début d’automne lui aussi extrêmement doux, voire chaud, à quoi vont ressembler les prochains mois et le début de l’hiver ?

Selon Météo France, qui a diffusé ses tendances jusqu’à janvier 2023, «le scénario le plus probable (…) est la prédominance de conditions anticycloniques». Soit «un temps calme et sec».

Ainsi, les températures devraient être proches des normales du pays (légèrement au-dessus de 5°C pour l’hiver), même si une alternance entre des périodes plus douces et plus fraîches est possible. Localement, le mercure pourrait ponctuellement descendre plus bas que la moyenne, a rappelé l’organisme.

Des précipitations difficiles à imaginer

Concernant les précipitations, les scénarios sont difficiles à anticiper sur la globalité du pays, indique Météo France. Il semblerait néanmoins que le Nord-Est de la France connaisse des prochains mois plus secs que la normale, comme cela devrait être le cas en Europe centrale. Dans le Sud, au niveau de la Méditerranée, notamment sa partie occidentale (proche de l’Espagne), la situation devrait être plus humide que la normale.

Comme pour les températures, des épisodes de précipitations plus violents et localisés pourront survenir, rappelle l’établissement public.