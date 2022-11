Paris : le campement de migrants du boulevard de la Villette à nouveau évacué

Plusieurs centaines de migrants installés entre les stations de métro La Chapelle et Barbès, à Paris, ont été mis à l'abri ce jeudi 17 novembre par les forces de l'ordre, trois semaines après une première évacuation organisée le 27 octobre dernier.

Une nouvelle évacuation. Le campement de migrants installé sommairement entre les stations de métro La Chapelle et Barbès, à Paris, où «entre 700 et 1.000 personnes» avaient trouvé refuge selon les associations sur place, a été évacué ce jeudi 17 novembre par les forces de l’ordre.

une majorité d'Afghans

Ce campement de fortune, où étaient installés quelques tentes et matelas, s'était en effet reformé après la précédente évacuation du 27 octobre, lors de laquelle la préfecture de police de Paris n'avait pu prendre en charge tous les migrants présents. Certains avaient finalement été laissés à la rue.

«Ce sont à 80, 90 % des Afghans et quelques personnes d'Afrique de l'Est. Sur place, la situation était particulièrement compliquée car il commençait à faire très froid», a expliqué Nikolaï Posner, un responsable d'Utopia 56, une association qui intervient sur le terrain auprès des migrants à la rue, déplorant le «cycle perpétuel» de formation des campements et d'évacuations policières.

Essentiellement des primo-arrivants, a abondé Hélène Soupios-David, de France terre d'asile (FTDA), qui témoigne avoir «constaté une augmentation significative du nombre de personnes» qui se sont ajoutées à celles qui n'avaient pas été prises en charge fin octobre.

Si la préfecture de police de Paris n'a pas encore officiellement communiqué sur le nombre de personnes mises à l'abri, ni sur où elles seraient prises en charge, divers membres d'association semblaient savoir qu'une partie d'entre elles seraient hébergées en Ile-de-France, et l'autre partie hors de la région.