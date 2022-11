Electricité : RTE alerte sur un risque «élevé» de tensions en janvier

Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité RTE met en garde ce vendredi 18 novembre contre un risque «élevé» de tensions sur le réseau électrique français en janvier.

Une alerte sérieuse. RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, a évalué que le risque de tensions sur le réseau électrique français serait «élevé» en janvier. Ce, en raison du retard pris dans la maintenance des réacteurs nucléaires EDF à l’arrêt.

Selon les prévisions de RTE, seuls 40 gigawatts (GW) de puissance du parc nucléaire devraient être disponibles début janvier contre les 45 GW prévus en septembre. Ce qui correspond à environ 65% de la capacité nucléaire installée.

RTE se montre ainsi largement plus pessimiste qu’EDF, qui dans son calendrier officiel publié la semaine dernière, table sur une disponibilité de 48 GW au 1er janvier.

Recours à Ecowatt

En conséquence de ce risque de tension, le recours au dispositif Ecowatt, et en particulier au signal d’alerte rouge, apparaît également «élevé». Il «dépendra largement des conditions climatiques et de la possible survenue d’une vague de froid, même modérée», explique RTE.

Ecowatt est un dispositif d’alerte mis en place par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité qui permet de voir en temps réel la consommation énergétique du pays. En cas de pic de tension, une alerte est envoyée aux usagers inscrits pour les inviter à réduire leur consommation. Un code couleur précise le niveau de tension du système, allant du vert au rouge. Lorsque le réseau atteint le niveau rouge, le système est considéré comme très tendu et des coupures sont à craindre si la consommation ne diminue pas.