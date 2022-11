Roanne : Gérald Darmanin annonce la création d’une brigade anti-criminalité

Avec l’augmentation de la délinquance et des violences urbaines à Roanne (Loire) depuis la période estivale, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé, ce vendredi 18 novembre, la création d’une brigade anti-criminalité dont la mission principale sera de lutter contre l’insécurité dans l’agglomération.

Le ministre de l’Intérieur compte bien prendre les choses en main. Ce vendredi 18 novembre, Gérald Darmanin a annoncé, via un communiqué, la constitution d’une brigade anti-criminalité (BAC) dans l’agglomération de Roanne qui subit, depuis l’été 2022, une augmentation des faits de délinquance et de violences urbaines.

«Cette unité de la police nationale, spécialisée dans la recherche de la délinquance et les interventions à risque en zone urbaine, interviendra sur ce territoire pour lutter contre la petite et la moyenne délinquance, et pour veiller au maintien de l’ordre public», peut-on lire dans le communiqué.

«Un processus de sélection en vue d’habiliter les futurs effectifs de cette unité a d’ores et déjà été lancé le 15 novembre. Il s’achèvera le 28 novembre», ajoute-on.

Face à l’augmentation des actes de délinquance à Roanne, j’ai décidé de créer une Brigade Anti-Criminalité (BAC) dont la mission principale sera de lutter contre l’insécurité et les violences urbaines de cette agglomération. pic.twitter.com/tlApQXWctH — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 18, 2022

Pour l’heure, la mise en place de la BAC de Roanne est prévue pour début 2023 «après validation par les instances de dialogue social».

Pour rappel, en octobre dernier, un père de famille aviat passé à tabac, avec trois de ses amis, un mineur isolé âgé de 16 ans et accusé d’avoir sexuellement agressé sa file de six ans. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire et renvoyés devant le tribunal correctionnel de Roanne en janvier.

Les quatre hommes étaient tous «connus de la justice, avec des casiers judiciaires très chargés pour certains», avait indiqué le parquet à l’AFP.

Concernant le père de la fillette, il avait été condamné, en octobre 2014, à quatre ans de prison, dont un avec sursis, pour le braquage d'un bar-tabac à Roanne. Il avait également été condamné à une interdiction de paraître dans la ville, ainsi que de porter une arme pendant cinq ans.