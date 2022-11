SNCF : les prix de certains billets vont augmenter de 5% en janvier prochain

La SNCF a annoncé vendredi une augmentation des tarifs des TGV de 5% en moyenne à partir du 10 janvier 2023 pour affronter la hausse des coûts de l'énergie.

Lors d'une conférence de presse, la SNCF a annoncé ce vendredi 18 novembre une hausse des tarifs de 5% en moyenne à compter du 10 janvier prochain.

Cette hausse concernera les billets achetés à la dernière minute ou les trajets les plus demandés ainsi que les trajets professionnels. Les tarifs des trajets Intercités vont également augmenter de 5%, sous réserve de validation par l'Etat.

SNCF Voyageurs a cependant mis en place un «bouclier tarifaire» sur les billets pour les TGV Inoui, achetés à l'avance, qui n'augmenteront pas.

La grille des tarifs Ouigo, un TGV sur cinq, ne bougera pas non plus, ainsi que les tarifs maximum garantis par la carte Avantage ou les abonnements Max jeunes et senior, à 79 euros par mois.

Des conditions d'échanges bientôt modifiées

Les conditions d'échange et de remboursement vont également évoluer au 1er février, et pour tout le monde. Leur allègement avec la crise sanitaire, avec la gratuité des échanges jusqu'à J-3, a donné lieu à un «triplement» des échanges à quelques jours du trajet, multipliant le nombre de places vides dans les trains, a fait valoir SNCF Voyageurs.

Echanger son billet coûtera désormais 19 euros à partir d'une semaine avant le départ. «L'objectif est de libérer les places suffisamment tôt pour que d'autres clients puissent les racheter», a indiqué Alain Krakovitch, directeur de TGV-Intercités.