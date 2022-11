Corrida : Christophe Castaner et plus de 200 élus signent une tribune pour s'opposer à «l’éco-totalitarisme»

Plus de 200 élus dont Christophe Castaner et Bruno Retailleau ont signé une tribune sur le site du Journal du Dimanche (JDD) afin de défendre la corrida. Ils souhaitent faire face à «l'éco-totalitarisme» et défendre les «traditions».

Les défenseurs de la tauromachie sont vent debout face à la proposition de loi du député LFI Aymeric Caron visant à abolir la corrida. «Interdire la corrida, c’est interdire une culture et humilier une partie de nos concitoyens. Nous ne l’accepterons pas» ont écrit les signataires de la tribune parue dans le JDD ce samedi 19 novembre.

Au total, ce sont 208 élus de la nation, dont Christophe Castaner et Bruno Retailleau, qui ont souhaité exprimer leur opposition à ce projet de loi. «Du sapin de Noël à la chasse, du barbecue amical aux rêves d'enfants de devenir aviateur, nous ne voulons pas interdire, nommer, supprimer, effacer» ont-ils écrit dans la tribune.