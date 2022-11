Adolescente tuée à Tonneins : ce que l'on sait sur le profil du suspect

Un homme a été placé en garde à vue, ce vendredi 19 novembre, après avoir reconnu le meurtre par strangulation de Vanessa, une adolescente de 14 ans qu’il avait enlevée à la sortie de son collège dans la ville de Tonneins (Lot-et-Garonne). Voici ce que l'on sait de lui.

Un crime sordide. Deux jours après le meurtre de la jeune Vanessa, 14 ans, enlevée à la sortie de son collège et dont le corps a été retrouvé dans une maison abandonnée, les soupçons des enquêteurs se sont rapidement portés sur un homme repéré grâce aux caméras de surveillance de la ville. Alors que la jeune fille marchait dans la rue pour rentrer chez elle, un véhicule est passé et a ralenti à son niveau, sans pour autant que l’on ne voie, à aucun moment, la jeune fille monter dans la voiture.

Après analyse de la plaque d’immatriculation, les enquêteurs se sont présentés au domicile d’un certain Romain C., un homme, français, de 31 ans, qui travaille comme intérimaire et habite à Marmande. Il a été interpellé vendredi à 22h45 et placé en garde à vue. «Je sais pourquoi vous êtes là», aurait-il confessé dès l'arrivée des gendarmes. Une perquisition de son domicile a été ordonnée et une enquête de voisinage lancée.

Un homme déjà condamné pour agression sexuelle

Après deux jours d’enquête, le profil du suspect interpelle. En effet, le procureur de la République d’Agen a fait savoir que l’homme était déjà connu des services de police et condamné par la justice en 2008 pour une agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Il avait été condamné à 15 jours de détention avec sursis probatoire pour une durée de 2 ans et n’avait aucun suivi socio-judiciaire. Il était lui-même mineur au moment des faits et n'a pas été inscrit au fichier des délinquants sexuels. Depuis, l’homme s’était également rendu coupable de plusieurs faits de vols et de dégradations.

Olivier Naboulet : L'homme mis en cause «a été poursuivi pour des faits d'agressions sexuelles quand il était mineur»

Selon une source proche de l'enquête, le suspect aurait avoué lors de la première journée de garde à vue avoir agressé sexuellement l’adolescente, dans sa voiture, avant de la tuer par étranglement. Si le véritable mobile du crime reste encore inconnu, le procureur fait état d’un homme n’étant pas «désociabilisé» et ayant un logement.

Une autopsie sera pratiquée sur le corps de la victime en début de semaine prochaine, et permettra d’en apprendre davantage sur les circonstances du meurtre. Les enquêteurs attendent également les retours des analyses toxicologiques.