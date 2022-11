Vente des vins des Hospices de Beaune : l'édition 2022 marque un nouveau record

La célèbre vente des vins des Hospices de Beaune a battu dimanche un record, avec une recette totale de 28,978 millions d’euros.

Du jamais-vu. L’édition 2022 de la vente des vins des Hospices de Beaune a permis de récolter 28,978 millions d’euros (hors frais), une somme qui représente plus que le double du précédent record établi en 2018 (13,97 millions d’euros).

Cette historique flambée des prix s’explique par trois facteurs : une récolte 2022 abondante (802 lots étaient à prendre cette année, un chiffre exceptionnel), un millésime jugé incroyable par les connaisseurs ainsi qu’une demande croissante, notamment venant de Chine, relancée après les années Covid et les restrictions de voyage.

La «pièce des présidents», réservée aux associations d'aide à l'enfance Princesse Margot et Vision du Monde, a été adjugée à 810.000 euros. Par ailleurs, le produit des autres lots était destiné aux équipements et à la rénovation des quatre hôpitaux et six Ehpad, soit un total d’un millier de lits que regroupent actuellement les Hospices civils. Le prix moyen du fût de vin a lui aussi connu un nouveau plus-haut, à 35.974 euros (+8%).

La différence avec l’édition précédente des enchères des Hospices de Beaune est saisissante. Amputées de moitié par un gel printanier qui avait été dévastateur, le millésime 2021, le plus petit depuis quarante-ans, n’avait proposé à la vente que 356 fûts, une première depuis 1977.