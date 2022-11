Qu’est-ce que le Conseil des ministres des enfants, qui se tient ce lundi à Matignon ?

Elisabeth Borne et les équipes de Matignon doivent accueillir une vingtaine d’enfants ce lundi, pour un Conseil des ministres spécial.

Au lendemain de la Journée internationale des droits de l’enfant, l’hôtel de Matignon et sa résidante, Elisabeth Borne, vont accueillir plusieurs jeunes âgés de 8 à 12 ans. La cheffe du gouvernement les réunira pour un Conseil des ministres particulier.

Après une visite du bâtiment, la vingtaine d’enfants présents, issus du réseau d’associations de l’aide à l’enfance, travailleront deux par deux sur cinq grands thèmes. Ils réfléchiront ainsi sur l’environnement, l’école, la santé et le handicap, le numérique, ainsi que l’accès à la culture et au sport. Le but est, avec l’aide d’adultes des associations, qu’ils proposent des idées concernant ces secteurs.

Plusieurs ministres présents

Ainsi, après une visite de l’Assemblée nationale, les enfants se réuniront dans l’après-midi autour d’Elisabeth Borne, afin de présenter leurs idées. Ils pourront s’adresser directement aux ministres concernés, puisque Pap Ndiaye (Education), Christophe Béchu (Transition écologique), Rima Abdul-Malak (Culture), François Braun (Santé) et Jean-Noël Barrot (Numérique) seront présents également.

Un précédent Conseil des ministres des enfants avait déjà eu lieu en 2017 avec l’Unicef. Il s’était déroulé cette fois à l’Elysée, avec Emmanuel Macron.

Cette nouvelle édition survient au lendemain d’un rapport de l’Unicef qui tire la sonnette d’alarme sur une dégradation de la situation des mineurs en France. Pauvreté, problèmes scolaires, mal-être, violence familiale y sont pointés comme des axes de progrès à réaliser pour leur garantir de meilleurs droits.