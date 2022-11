Aide alimentaire aux étudiants : le gouvernement débloque 10 millions d'euros

Le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, et la ministre de l’Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, ont fait savoir ce mardi 22 novembre que le gouvernement allait débloquer, d’ici à la fin de l’année, 10 millions d’euros pour l’aide alimentaire aux étudiants. Une somme qui devrait permettre de financer environ 300.000 repas par semaine.

Un coup de pouce bienvenu. Ce mardi 22 novembre, le ministre des Solidarités Jean-Christophe Combe et la ministre de l’Enseignement supérieur Sylvie Retailleau ont annoncé le déblocage d’un montant de dix millions d’euros pour l’aide alimentaire aux étudiants.

Destinée aux associations dédiées, telles «Linkee» ou encore «Agoraé», cette enveloppe doit permettre de financer environ 300.000 repas par semaine et sera disponible d’ici à la fin de l’année.

Cette aide constitue un élan financier au moment où des milliers d’étudiants reçoivent régulièrement des coups de pouce alimentaires fournis par des associations.

Selon les deux principaux syndicats étudiants l'Unef et la Fage, en 2022, le coût des aliments s’est accru d'environ 7 % pour les étudiants par rapport à l'année 2021.

Une augmentation de plus de 400 euros par an

«Le coût de la vie étudiante augmente encore cette année de 6,47 % contre une inflation de 6,1 %. Cette augmentation représente 428,22 euros en plus par an, soit 35,7 euros en plus par mois dans le budget des étudiants», avait estimé l’Unef.

«Le calcul de l’augmentation du coût de la vie se fonde sur un échantillon représentatif de la population étudiante via quatre profils différents et il est pondéré en fonction du nombre d’étudiants que représentent ces profils», avait ajouté le syndicat.

Pour l’Unef, «le coût de la vie des étudiants explose en raison de l’inflation et les étudiants se retrouvent en première ligne face à l’augmentation des prix. En effet, les coûts de la quasi-totalité des postes de dépenses, en dehors des transports dont le prix est stabilisé par les politiques publiques locales, augmentent à l’instar du logement avec une hausse de 1,37 % de l’alimentation dont le budget représente 145,54 euros par an en plus».