Meurtre de Vanesa : «sa famille a l’intention de quitter Tonneins», affirme Maître Christine Roul

«La famille de Vanesa a l’intention de quitter la ville de Tonneins», a déclaré ce mardi sur CNEWS maître Christine Roul, avocate de la famille de Vanesa collégienne de 14 ans tuée vendredi en Lot-et-Garonne.

L'émotion et la sidération. La famille de Vanesa, adolescente de 14 ans, retrouvée morte vendredi 18 novembre à Tonneins (Lot-et-Garonne), après avoir été enlevée, violée et étranglée, a décidé de quitter la ville, a expliqué son avocate maître Christine Roul ce mardi sur CNEWS. «Ses parents veulent néanmoins rester en France», a-t-elle dit.

D'origine colombienne, Vanesa et sa famille s'étaient d'abord installées dans la province de Grenade en Espagne, avant de déménager dans le Lot-et-Garonne au bout d'un an dans l'espoir de trouver une vie meilleure.

Son meurtrier présumé, Romain C., a été mis en examen dimanche pour enlèvement et séquestration, viol et meurtre sur mineure et placé en détention provisoire.

Le trentenaire a expliqué aux enquêteurs avoir passé la matinée de vendredi à Tonneins dans sa voiture, consommant du cannabis, près du collège Germillac. Il a indiqué avoir remarqué sa victime qui marchait sur le trottoir et l'avait fait «entrer de force dans son véhicule avant de rapidement quitter les lieux».