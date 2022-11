Olivier Véran : «Anne Hidalgo n’assume pas, elle ferait mieux de dire que sa ville est endettée plutôt que c'est de la faute de l'Etat»

Invité de La Matinale de CNEWS ce mardi 22 novembre, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, est revenu sur l'annonce d'Anne Hidalgo d'augmenter la taxe foncière à Paris.

Alors qu’Anne Hidalgo s’en était prise à l’Etat en affirmant qu’il n’aidait pas suffisamment les communes, afin de justifier sa décision d’augmenter la taxe foncière à Paris, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, lui a répondu ce mardi sur CNEWS.

«Elle n’assume pas, c’est un classique et c’est dommage. Elle ferait bien de dire : "Paris est très endetté, là où les communes de France sont endettées pour trois ou quatre ans, nous c’est pour plus de 20 ans. On a fait des choix". Libre à eux maintenant de savoir si ces choix profitent aux Parisiennes et aux Parisiens, ou non. Je pense qu’un certain nombre d’entre eux ont une idée là-dessus», a-t-il asséné.

Continuant sur sa lancée, il a estimé que l’équipe de la maire de Paris devait assumer le fait qu’augmenter les impôts locaux est sa propre décision pour se désendetter, et ne pas pointer la responsabilité de l’Etat. «Ca ne marche plus auprès des Français», a-t-il appuyé.

Olivier Véran en a également profité pour assurer qu’Emmanuel Macron se rendra au Congrès des maires de France, qui commence ce mardi à Paris pour deux jours, afin d’échanger directement avec les élus locaux, mais sans prononcer de discours.

Le porte-parole du gouvernement a aussi rappelé que «la situation financière de nos communes s’améliore». «Lorsqu’elles sont en difficulté avec le coût de l’énergie, nous mettons en place des amortisseurs, avec des fonds de dotation dans lesquels elles peuvent venir puiser pour ne pas avoir à se poser la question de ne pas avoir à chauffer une école ou ouvrir un musée», a-t-il expliqué.