Olivier Véran sur la réforme de l’assurance chômage : «Notre système reste l’un des plus protecteurs d’Europe»

Invité dans la matinale de CNEWS, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran est revenu sur l’assurance chômage. Pour lui, et malgré la réforme qui crispe les syndicats, «notre système reste l’un des plus protecteurs d’Europe».

Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, est revenu dans la Matinale de CNEWS de ce mardi 22 novembre sur la réforme de l’assurance-chômage qui crispe les syndicats. «Malgré la réforme, notre système reste l’un des plus protecteurs de toute l’Europe. C’est très cohérent de moduler. La règle est très simple : quand le chômage est élevé et qu’il est difficile de trouver un travail (…) le système d’assurance chômage, qui couvre un risque, est très protectrice pendant deux ans vous touchez tous les niveaux de pensions», a estimé Olivier Véran.

«Actuellement, il y a plus de 400.000 emplois disponibles dans notre pays dans quasiment tous les domaines. Il y a 60% des entreprises qui cherchent à recruter et plus de 30% peinent à le faire. Dans tous les domaines, on propose de l’emploi aujourd’hui», a-t-il ajouté.

Olivier Véran a défendu un système «moins protecteur dans cette période où l’on veut atteindre le plein-emploi et l’on veut mettre en corrélation les emplois disponibles avec les Français qui cherchent un emploi».

Le porte-parole du gouvernement a expliqué que «dans la période que nous connaissons, 18 mois, c’est suffisant».

«Non seulement on est en train de réformer avec ce que l’on appelle France Travail, qui sert à faire travailler ensemble tout le service de Pôle emploi, des missions locales et des collectivités, mais aussi on met un très fort accent sur la formation professionnelle (…) Honnêtement, dans la période que nous connaissances, 18 mois pour trouver un travail, avec un taux de chômage de 7% et qui continuer de baisser, c’est suffisant», a conclu Olivier Véran.