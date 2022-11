SNCF : voici les billets protégés par le gel des tarifs

La SNCF a annoncé une augmentation des tarifs des TGV de 5% en moyenne à partir du 10 janvier 2023 pour affronter la hausse des coûts de l'énergie. Toutefois, la compagnie de transport a mis en place un «bouclier tarifaire» pour certains billets de train. Voici ceux protégés par ce gel des tarifs.

En raison de la hausse du prix de l'énergie et de l'inflation, les billets de train seront plus chers en 2023. Mais cette augmentation ne concerne pas l'intégralité des titres de transport. Le prix de certains d'entre eux sera gelé par «un bouclier tarifaire».

Car si les trains intercités et les TGV sont concernés par cette augmentation de 5% des tarifs, cette mesure ne s'applique en revanche pas sur le service low-cost de la SNCF. De ce fait, les billets pour les TGV Inoui, achetés à l'avance, n'augmenteront pas.

De même, la grille des tarifs Ouigo, soit un TGV sur cinq, ne bougera pas non plus. Même chose pour les tarifs maximum garantis par la carte Avantage ou les abonnements Max jeunes et senior, à 79 euros par mois.

A titre d'exemple, le billet Ouigo acheté à l'avance sur un Paris-Rennes restera à 16 euros, l'Inoui à 20 euros et le billet acheté avec la carte Avantage à 39 euros maximum.