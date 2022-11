Mayotte : tout comprendre sur les violences qui touchent l'île

L’île de Mayotte, département français d’outre-mer situé dans l’océan Indien, est le théâtre d’un déchaînement de violences de la part de hordes de jeunes depuis plusieurs jours. La situation est critique.

Un meurtre comme point de départ

Le 12 novembre, un individu de 20 ans a été tué à la machette dans le quartier de Kawéni, en périphérie de la capitale Mamoudzou. Un acte qui aurait été perpétré par des membres d’une bande rivale, basés à Doujani. Dès lors, la violence s’est propagée dans plusieurs quartiers, à coups d’expédition décrites comme un enchaînement d’actes de vengeance. Des attaques de bus scolaires ont ainsi eu lieu, avec des assaillants montant dans les véhicules pour donner des coups de machettes. Un collégien s’est fait trancher la main.

Ce week-end, 200 à 250 individus armés venant de Kawéni sont allés s’attaquer à leurs ennemis de Doujani, a compté l’AFP. Une dizaine d’habitations et une cinquantaine de voitures ont été incendiées samedi et dimanche.

En parallèle, la situation a aussi dégénéré hors de ces rivalités de quartiers. Sur la route, les automobilistes et conducteurs de deux-roues sont rackettés, eux aussi menacés de coups de machettes. L’un a été poignardé, un autre s’est fait couper les deux mains.

Des barrages ont également été dressés et des tuyaux d’eau détruits afin d’empêcher les pompiers d’intervenir.

Le Raid envoyé sur place

En première ligne et elles aussi prises à partie par ces bandes, les forces de l’ordre ont eu pour mission de prévenir les violences, en empêchant les groupes de se confronter.

Preuve de la complexité extrême de la situation, le ministère de l’Intérieur a décidé d’envoyer sur place une équipe du Raid. Soit «une dizaine de policiers» formés pour lutter contre le grand banditisme, le terrorisme ou encore les prises d’otages.

Dans le même temps, les enquêtes se poursuivent concernant les différentes attaques à la machette.

L’immigration pointée du doigt

Si la violence décomplexée et la sauvagerie qui l’accompagne sont décrites comme émanant de bandes rivales, la responsabilité d’une immigration incontrôlée à Mayotte est clairement pointée du doigt. Estelle Youssouffa, la députée de l’île (Liot), a ainsi expliqué mardi à l’Assemblée que l’«on parle de hordes de centaines de jeunes, la plupart d’entre eux, des Comoriens en situation irrégulière qui ont entre 12 et 13 ans, sont armés de machettes et qui sèment la mort».

Lundi, elle avait déjà dénoncé la situation sur franceinfo : «plus on reçoit la misère comorienne, plus on est dépassé. On a des milliers d’enfants, des mineurs étrangers isolés inexpulsables, d’adultes, qui sont en train de former des bandent qui sèment la terreur».

L’immigration est un problème récurrent à Mayotte. Sa proximité avec l’archipel des Comores en fait une destination de choix pour des personnes souhaitant entrer en France. Ainsi, selon l’Insee, 48% de la population de l’île n’était pas de nationalité française en 2017. Un taux en forte hausse. Pour lutter contre le phénomène d’attraction, Gérald Darmanin a expliqué en août dernier vouloir durcir les possibilités d’accès à la nationalité française sur le territoire, en modifiant notamment le droit du sol.