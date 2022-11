Île-de-France : pourquoi le passe Navigo devrait-il atteindre les 90 euros au 1er janvier ?

Si le conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) n'a pas encore tranché entre une hausse de 7,5 % ou une hausse de 20 %, l'augmentation du prix du passe Navigo s'approche dangereusement de la seconde option. En cause ? Le rejet des sénateurs d'augmenter le versement mobilité qui représente plus de 50 % des recettes d'IDFM.

Alors qu'Ile-de-France Mobilités (IDFM) cherche désespérément comment financer les transports en commun franciliens et se retrouve obligé d'envisager une hausse importante du prix du passe Navigo, une mauvaise nouvelle est encore tombée ce mercredi 23 novembre : le Sénat a rejeté un relèvement du plafond du versement mobilité (VM), qui aurait permis une recette supplémentaire d'au moins 180 millions d'euros.

Vers une augmentation de 20 % ?

Un coup dur pour IDFM et sa présidente Valérie Pécresse, qui tablait sur une hausse de 7,5 % du VM pour n'augmenter le passe Navigo «que» de 7,5 %. Il serait alors passé de 75,20 euros à un peu plus de 80 euros par mois. Mais sans cette recette fiscale, le risque est de voir se reporter sur les usagers le poids du financement des transports, avec à la clé, un passe Navigo à 90 euros par mois. Soit une hausse de 20 %.

Un relèvement du plafond du VM qui n'était de toute façon pas soutenu par le gouvernement, le ministre délégué chargé des Comptes publics Gabriel Attal en tête. «Gardons-nous des solutions simplistes», a toutefois répliqué l'ancien porte-parole du gouvernement, qui n'a pas écarté cette option pour autant. «Les discussions vont se poursuivre au niveau de la Première ministre et des ministres», a-t-il promis.

«Les usagers vont casquer», craint déjà de son côté le collectif d'usagers Plus de trains, espérant néanmoins que l'amendement voté lundi dernier par les sénateurs pour une baisse de la TVA sur les transports collectifs de 10 % à 5,5 % dans le but d'éviter une trop forte hausse des tarifs et de redonner des marges budgétaires aux collectivités sera suivi par le gouvernement.

Espérons au moins que le gouvernement va suivre les sénateurs sur l’amendement voté sur la TVA 5.5 sur les transports publics, ça réduira un petit peu la douloureuse. https://t.co/Rg4CLOxGvB — Plus de trains (@Plusdetrains) November 23, 2022

Si c'est bien le cas, cela permettrait à IDFM d'empocher tout de même pas moins de 150 millions d'euros, mais pas de quoi combler pour autant les 750 millions d'euros restants qu'il manque pour permettre de lancer les essais sur les nouvelles lignes et payer la facture énergétique de l'autorité organisatrice des transports en commun franciliens qui devrait exploser l'année prochaine.

Reste que la décision au sujet de l'augmentation du passe Navigo – à 80 ou 90 euros donc – sera vite connue des usagers franciliens, puisqu'elle devrait être prise et annoncée lors du prochain conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités le mercredi 7 décembre prochain.