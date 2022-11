Nord : deux résidentes d'un Ehpad se marient après 47 ans d'amour caché

Après avoir vécu un amour secret pendant près d’un demi-siècle, deux femmes résidentes d’un Ehpad se sont mariées devant tous les pensionnaires de l’établissement la semaine dernière à Valenciennes (Nord).

Une belle histoire sur un sujet encore tabou en France. Après avoir vécu un amour secret depuis 47 ans, deux résidentes d’un Ehpad se sont mariées devant tous les pensionnaires de l’établissement mardi 15 novembre à Valenciennes (Nord).

Les deux femmes âgées de 72 ans ont confié leur amour dès le premier regard à l’âge de 11 ans, lorsqu’elles ont été placées dans le même foyer pour enfants. Après quelques années de complicité, ces dernières ont décidé à 25 ans de se déclarer leur flamme et de garder cet amour secret «parce que les gens n’auraient pas compris». Les deux retraitées ont ensuite demandé à être placées dans la même chambre lors de leur entrée dans l’Ehpad en 2017.

C’est finalement l’été dernier que leur union cachée a pris une autre tournure. Lors d’une sortie à la mer avec leur établissement, elles ont été informées par le personnel que le mariage homosexuel avait été intégré dans la loi française sous la présidence de François Hollande.

«On était à table. On a commencé à parler mariage pour tous et elles ne nous croyaient pas, elles pensaient que ça n’existait qu’à la télé. Alors, je leur ai montré des photos et quelques minutes plus tard, madame Andrée a fait sa demande à Liliane sur le front de mer», a expliqué leur infirmière sur France 3 Hauts-de-France.

Tous les occupants de l’Ehpad ont ensuite pris le soin d’organiser l’événement en se chargeant des robes de mariées, du repas et de la musique. Mardi dernier, lors de la cérémonie, les résidents de la maison de retraite ont fait une haie d’honneur au couple, avant de lui offrir un dîner au restaurant en guise de lune de miel.