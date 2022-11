L'édito d'Agnès Verdier-Molinié : «Stop à l’intox sur les riches !»

Dans son édito de ce vendredi 24 novembre, Agnès Verdier-Molinié, directrice de la fondation IFRAP, revient sur le rapport de l'Insee, selon lequel la politique fiscale du gouvernement a davantage profité aux plus aisés.

Il faut faire très attention aux effets d’optique dans ce genre d’étude. On dit que les gains sont de 280 euros en moyenne par personne et que cela monte à plus de 400 euros par an pour les plus aisés, mais les chiffres sont trompeurs.

Par exemple la taxe d’habitation, quand on regarde les chiffres de l’étude, on voit que, en 2021 ce sont effectivement les 20% qui déclarent le plus de revenus qui ont eu la plus grosse baisse de TH avec une baisse de 200 par an en moyenne quand 60% des Français les moins aisés sont à 0. On pourrait dire – comme l’ont d’ailleurs fait beaucoup de médias - «c’est scandaleux !», alors qu’en fait cela n’a rien de scandaleux.

Tout simplement parce que les 60% qui n’ont pas de baisse de TH en 2021 n'en payaient déjà plus car on leur a supprimé leur taxe d’habitation. Pour rappel, 80% des ménages ont bénéficié de la baisse de TH qui a commencé en 2018. Quand on regarde les chiffres cumulés, ils ont eu des baisses qui montent jusqu’à presque 400 euros ! Donc on est en train de monter en épingle une baisse de TH qui aurait rapporté spécialement aux 20% les plus riches alors qu’ils ont été en réalité écartés de la baisse de TH jusqu’en 2021 et qu’ils ont continué à payer pendant ce temps-là !

Par ailleurs, ces mêmes ménages ont payé des taxes foncières plus élevées avec la révision des bases cadastrales décidées par le gouvernement. L’étude de l’Insee ne les prend pas en compte car les impôts fonciers ne font pas partie des taxes directes incluses dans les niveaux de redistribution.

Les plus aisés ont-ils spécialement bénéficié de la baisse de l'impôt sur le revenu ?

Là encore comment peut-on reprocher à ceux qui paient l’impôt sur le revenu (je rappelle que seuls 44% des ménages sont assujettis à l’IR) d’avoir des baisses alors que les autres n’en payent pas ? C’est aussi un peu fort. Monsieur de La Palice n’aurait pas dit mieux.

Par ailleurs, l’Insee n’a jamais analysé comment le prélèvement à la source augmentait l’impôt sur le revenu à payer des ménages car ils paient maintenant sur les revenus de l’année avec des montants plus élevés.

Nulle trace non plus du fait que le barème de l’IR en 2021 (et c’est pareil en 2022) n’ait pas été revu sur l’inflation de l’année mais sur celle de l’année précédente (inflation 1,6% - révision du barème 2021 : 0,2 %). Ce qui fait de l’impôt sur le revenu à payer en plus pour ceux qui le paient (les revenus pris en compte sont contemporains mais pas le barème). Faut -il rappeler que 70% de la recette de l'impôt sur le revenu est payée par 10% les plus aisés ? Bref, les chiffres ne sont pas exhaustifs.

La moitié la plus aisée des personnes dont nous parle le rapport commence avec des ménages qui déclarent un peu plus de 1.500 euros par mois. Et même les 10% qu’on appelle les plus riches commencent à 4.600 euros pas mois.

Bref, méfions-nous des conclusions hâtives avec des données qui ne sont pas totalement exhaustives et qui veulent faire croire que les soi-disant «riches» paient de moins en moins d’impôts alors que la concentration de l’impôt est de plus en plus importante. Entre 2010 et 2021, le taux de redistribution en faveur des plus pauvres s’est accru de 34,5 points, tandis que les plus riches se sont vus ponctionnés de 4 points. Sur une longue période les plus riches ne sont vraiment pas ménagés par le système socio-fiscal français.