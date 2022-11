Marché de Noël de Strasbourg : ce qui change cette année

Le plus vieux marché de Noël de France, à Strasbourg (Bas-Rhin), s'ouvre ce vendredi 25 novembre. Une édition hommage à Pierre Bardet, directeur général des Vitrines de la ville décédé le 16 septembre dernier, au cours de laquelle la municipalité va tenter de concilier le traditionnel esprit de fête à l'écologie.

Des festivités en vert et du changement dans l'air. L’incontournable marché Noël de Strasbourg, élu meilleur marché de Noël d’Europe en 2014 et 2015, débute ce vendredi 25 novembre. Il sera en place jusqu’à la veille de Noël, soit le 24 décembre.

Cette année, l’événement sera placé sous le signe de l’hommage à la figure des commerçants de la ville et du marché de Noël, Pierre Bardet, décédé le 16 septembre dernier à l’âge de 71 ans.

Ainsi, la direction des Vitrines de Strasbourg a désigné le groupe Les Stentors et le chanteur alsacien Pascal Vecca pour être les parrains de cette nouvelle édition succédant au ténor Amaury Vassili, ancien représentant de la France à l’Eurovision 2011.

Ils seront en charge de lancer les illuminations, ce vendredi dès 18h, à la Porte des lumières, rue du Vieux-Marché-aux-Poissons.

Plusieurs emblématiques de la ville prendront vie à travers des représentations qui visent à raconter les traditions de Noël, son histoire et ses valeurs. Différents spectacles seront également proposés.

Un marché de Noël 100 % écolo

Parmi les nouveautés de cette année, la municipalité va tenter de trouver «l’équilibre» entre le traditionnel esprit de fête qui prévaut et l’exemplarité en matière de transition écologique.

«La collectivité souhaite ainsi une réduction de 20 % du nombre d’illuminations installées par la Ville de Strasbourg sur les axes les plus illuminés. De plus, les illuminations de Strasbourg Capitale de Noël s’éteindront à 23h tous les jours (une heure de moins que les précédentes éditions), et prendront fin le 8 janvier au soir, et non à la mi-janvier comme auparavant», a fait savoir la municipalité.

Les illuminations gérées par la ville seront également en LED. «Depuis 2010, le plan Lumière a permis de remplacer les vieilles ampoules par des systèmes à Led, plus ajustables, plus résistants et surtout nettement moins énergivores. Les consommations énergétiques de l’éclairage public ont baissé de près de 25 % et la consommation électrique des illuminations de Noël a été divisée par dix», a expliqué la mairie.

Concernant le grand sapin de plus de trente mètres, il sera éclairé aux alentours de 23h. Son éclairage diminuera progressivement jusqu’à 1h (plus sobre) avant de s’éteindre complètement entre 1h et 5h du matin.

En parallèle, cette année encore, les verres biosourcés «Ecocups» seront utilisés. «Pour aller plus loin, cette année, des gobelets biosourcés seront mis en place sur les Marché OFF (place Grimmeissen) et Village du partage (place Kléber au pied du sapin). Ces gobelets sont 100 % bio-dégradables, conçus à partir de matières bio-sourcées telle que le maïs et d’autres céréales sans OGM, et dépourvus de perturbateurs endocriniens, répondent à des enjeux de santé environnementale», a affirmé la municipalité.

Du côté des commerçants, certains volontaires vont pouvoir s’équiper, s’ils le veulent, de bacs pour collecter les biodéchets. «Sont notamment concernés par ce tri : restes de repas, épluchures de fruits et légumes, marc de café, viandes et poissons, vaisselle compostable, sac kraft, coquilles d’œufs, pain etc.», détaille-t-on.

Ces derniers seront récoltés, quatre fois par semaine, par la startup locale Green Phoenix sur vélos cargo. Ils seront ensuite envoyés à l’usine de méthanisation Lingenheld Environnement, située à Oberschaeffolsheim, qui pourra les transformer en gaz de ville.

polémique autour des «produits interdits»

Pour cette nouvelle édition, la mairie de Strasbourg a édité une liste de produits alimentaires et non-alimentaires interdits à la vente avec l'objectif, a-t-elle dit, de retrouver l'authenticité de cette fête et promouvoir des produits locaux et de qualité.

«Dès notre arrivée aux responsabilités, nous avons remis sur le métier le marché de Noël et constitué par tirage au sort un jury citoyen représentatif, en parallèle de la Commission de sélection qui a été refondée. Leurs travaux convergent évidemment, animés par ce même souci de rendre notre marché de Noël plus festif, populaire, authentique et éco-responsable», avait estimé Jeanne Barseghian, maire EELV de Strasbourg.

«Leurs préconisations nous seront précieuses et permettront de répondre à la question qui anime les discussions des Strasbourgeois : comment privilégier l’artisanat, le local, le circuit-court, qui a des bienfaits sur l’environnement et le tissu économique local, sans se priver des terroirs et des savoir-faire voisins, et en proposant malgré tout des produits adaptés à toutes les bourses», avait-elle ajouté.

Parmi les produits qui seront interdits figurent le champagne et la tartiflette, le crémant d’Alsace et la «Munstiflette», à base de munster, fromage typique de l’Est de la France. Les parapluies, serre-têtes, casquettes ou vêtements pour chien de Noël seront interdits. Certains autres produits, comme les crucifix, affiches ou calendriers seront interdits sous réserve de leur qualité

Ces interdictions ont déclenché une vague d'indignation accusant la municipalité d'avoir «trébuché sur ses préjugés et son idéologie», selon les mots du conseiller municipal d'opposition Alain Fontanel (Renaissance).