Sarah El Haïry : «Il faut raccompagner ceux qui n’ont rien à faire chez nous»

Invitée dans La Matinale sur CNEWS ce vendredi, la secrétaire d’Etat à la Jeunesse et au service national universel Sarah El Haïry a fait le point sur le dossier des migrants en France en évoquant le bateau humanitaire Ocean Viking accueilli à Toulon (Var).

Une défense ardente de l’Etat de droit et des traités européens. Invitée ce vendredi sur CNEWS, la secrétaire d’Etat à la Jeunesse et au service national universel (SNU) Sarah El Haïry a donné des précisions au sujet de l’immigration en France. Sur le plan national, elle a différencié celle légale ou subie de celle opérée de façon illégale.

«Il n’y a pas de changement de doctrine, on ne fait ni appel d’air, ni de jeu de jambes. Fermeté, c’est-à-dire qu’il faut raccompagner ceux qui n’ont rien à faire chez nous, encore plus les délinquants qui mettent en danger notre ordre public et parfois provoquent des drames. Mais à côté de ça, il faut accueillir avec dignité ceux qui ont le droit d’être chez nous ou qui relèvent du droit d’asile car ils fuient la guerre», a expliqué la conseillère municipale de Nantes (Loire-Atlantique).

L'irrespect de la loi maritime par l'Italie critiqué

Cette dernière a également critiqué l’Italie dans le dossier du bateau humanitaire Ocean Viking, finalement accueilli à Toulon (Var) en dépit d’un traité signé par nos voisins transalpins.

«Ce n’est pas un changement de doctrine. La ligne qui est la nôtre a toujours été celle d’un État de droit. Cela veut dire qu’on respecte la loi et la loi maritime aujourd’hui imposée. L’Italie a fait le choix parce que c’est un gouvernement nouveau de laisser mourir potentiellement des gens en mer. Est-ce qu’on aurait dû faire pareil et fermer les yeux ? La réponse est non et je crois que c’est la fierté d’être français», a réagi Sarah El Haïry.

Afin d’éviter que cette situation exceptionnelle ne devienne la norme dans l’Hexagone, une réponse claire devra être apportée à l’échelle continentale selon la secrétaire d’Etat de la Jeunesse. «Il ne faut pas laisser la situation se reproduire. La réponse doit être européenne et chacun doit prendre ses responsabilités. Face à ça, on a une réponse diplomatique mais là encore, la réponse doit être européenne», a complété la porte-parole du Mouvement démocrate.