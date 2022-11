«Tu vas la fermer !» : Sarah El Haïri dénonce l'attitude du député Olivier Serva

Dans la Matinale de CNEWS de ce vendredi 25 novembre, la secrétaire d’État à la jeunesse et au SNU Sarah El Haïry est revenue sur la séance houleuse à l’Assemblée nationale qui a eu lieu la veille. Elle a dénoncé les propos du député Olivier Serva à l'égard d'un élu de la majorité présidentielle en estimant que, dans l’hémicycle, «on parle correctement».

Invitée de la Matinale de CNEWS, la secrétaire d’État à la jeunesse et au service national universitaire (SNU), Sarah El Haïri, est revenue sur la séance houleuse qui a eu lieu à l’Assemblée national ce jeudi soir.

Alors que le ton était considérablement monté dans l’hémicycle, le député Olivier Serva (Liberté, indépendants, Outre-mer et territoires) a lancé «tu vas la fermer» à un élu de la majorité présidentielle.

«C’est mon assemblée, j’y ai siégé, j’y tiens. Quand je vois des expressions de ce type, cela montre bien que les esprits s’échauffent. Malgré cela, à l’Assemblée nationale, on a un devoir d’exemplarité. On ne se représente pas que soi-même», a réagi Sarah El Haïri.

«Ce sont nos territoires que l’on représente. On garde ses nerfs. On les met au congélateur s’il le faut. Mais, on se comporte directement, on parle correctement, on ne s’invective pas, on ne s’insulte pas. On prend le temps de la compréhension réciproque et, ensuite, on vote», a-t-elle ajouté.

La phrase, lancée par le député Olivier Serva, a déclenché la colère des députés de la majorité, ainsi que de la présidente de séance. «Non, ce n’est pas possible ! Monsieur Serva, c’est une invective. Chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là», avait tonné la présidente de séance Naïma Moutchou, annonçant une nouvelle suspension de séance.