Assemblée nationale : le gouvernement se penche sur le temps de travail des députés

Séances à répétition et qui se prolongent parfois le week-end, horaires de nuit, amendements par centaines, ... Les députés français sont fatigués. Pourtant, le gouvernement avait envisagé de laisser plus de temps aux députés pour étudier et obtenir des accords sur les textes.

Désormais et plus que jamais, chaque voix compte. Sans majorité absolue à l'Assemblée nationale, les élus Renaissance s'assurent d'être dans l'hémicycle et de draguer les élus de l'opposition pour obtenir des accords sur les textes.

En face, siéger offre l'opportunité de mettre en minorité le gouvernement. Ce qui donne donc logiquement lieu à un rythme plus intense.

«On n'a aucun temps pour préparer les textes. C'est-à-dire qu'on a les textes quelques jours avant qu'ils arrivent dans l'hémicycle, donc on est dans une lessiveuse permanente. On a des séances nocturnes qui parfois peuvent se terminer tard», explique Sandrine Rousseau, députée EELV / NUPES de Paris.

Plusieurs propositions pour réduire le temps de travail

Des circonscriptions que les députés de provinces ont du mal à lâcher, alors que la menace de dissolution plane encore. Les élus à la retraite ou vivant en région parisienne, recontrent eux, moins de difficultés pour être présents dans l'hémicycle. Pour réduire le temps de travail, chacun y va donc de sa proposition.

Siéger trois semaines, puis rester une semaine dans la circonscription du côté de la majorité ou encore, finir les séances à 20 heures deux fois par semaine pour le Rassemblement National.

Pour obtenir une réduction du temps de travail, les groupes politiques devront se mettre d'accord à l'unanimité. Reste à savoir comment serait accueilli la nouvelle, à l'heure ou les Français sont invités à en faire davantage.