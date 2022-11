Prisons : avec 72.809 détenus en novembre, la surpopulation carcérale atteint un nouveau record en France

La surpopulation carcérale a atteint un nouveau record en France. Au 1er novembre, 72.809 détenus ont été recensés dans les établissements pénitentiaires.

Certains records n'ont rien de positif et celui atteint en novembre par les établissements pénitentiaires français est de ceux-là. Selon les données statistiques du ministère de la Justice, le nombre de détenus est en effet à son plus haut niveau historique, avec 72.809 personnes derrière les barreaux.

Ce chiffre a été enregistré au 1er novembre dernier, alors que les prisons françaises ne disposaient que de 60.698 places opérationnelles. Cela représente une densité carcérale de 120%, contre 115,4% il y a un an.

Le précédent record, à 72.575 détenus, avait été atteint en mars 2020, juste avant le premier confinement anti-Covid. Ce dernier avait par la suite entraîné une chute drastique du nombre de prisonniers.

Depuis, la population carcérale n'a donc fait qu'augmenter de façon régulière. Au 1er octobre 2022, on comptait déjà 72.350 personnes incarcérées avec 2.997 prisonniers de plus en un an, soit une hausse de 4,3%.

Les maisons d'arrêt particulièrement surchargées

La surpopulation carcérale s'aggrave donc, avec un surnombre de 15.469 détenus actuellement, contre 13.170 l'année dernière. En conséquence, 2.225 personnes incarcérées sont contraintes de dormir sur des matelas posés à même le sol.

D'après les statistiques du ministère, les détenus français sont en grande majorité des hommes majeurs, puisque seules 3,5% des personnes incarcérées sont des femmes et 0,8% sont mineures.

Plus du quart (26,9%) des prisonniers sont des prévenus, c'est-à-dire des personnes en attente de jugement et donc présumées innocentes. Ces dernières sont détenues avec celles ayant été condamnées à de courtes peines, dans des maisons d'arrêt. La densité carcérale y atteint des sommets, à 142,8%.