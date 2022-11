Alain Bauer : «Il y a un phénomène de violences radicalisées qui va jusqu’à la mort et qui apparaît comme normal»

Invité de la Matinale de CNEWS ce lundi 28 novembre, Alain Bauer, spécialiste et professeur en criminologie, a analysé la situation sécuritaire de la France, et notamment la hausse des violences.

«Il n'y a jamais eu de limites à la violence», a lancé le spécialiste. Invité ce lundi 28 novembre dans La Matinale de CNEWS, le professeur et criminologue Alain Bauer est revenu sur le climat de violence actuel en France.

«Nous avons un retour de cycle très impressionnant depuis une vingtaine d'années, sur ce qu'est l'homicide et la tentative d'homicide», a expliqué le criminologue qui voit «les bagarres, la violence, comme faisant partie de la vie, des groupes, de l'adolescence etc...).»

Le rôle des réseaux sociaux

«Si les homicides ont été longtemps contenus en France, avec une grosse poussée après les attentats de 2015-2016, (attaques du Bataclan, du Stade de France et sur la promenade des Anglais à Nice), ils ne sont jamais redescendus depuis, développe Alain Bauer qui voit dans les réseaux sociaux un moyen d'enclencher la violence.

«Ce que j'appelais la «trollisation», le transfert du réseau social vers la mort physique est un élément qui est en train de se produire», a alerté le criminologue.

«On pensait que le réseau social permettait de se défouler et que cela évitait le passage à l'acte, alors qu'il y a un début de transfert relativement sensible et qui montre un problème sur le virtuel et sur le réel, qu'il va falloir gérer», a mis en garde Alain Bauer.