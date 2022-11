Gouvernement : voici pourquoi Emmanuel Macron et ses ministres n'utilisent pas leurs téléphones protégés

Depuis l'affaire Pegasus qui avait été publiquement révélée en 2021, le président français Emmanuel Macron et ses ministres étaient invités à se servir d'un téléphone protégé, sans succès...

Le modèle n'est pas du goût des politiciens. D'après des informations de nos confrères du Monde, des téléphones très sécurisés Teorem avaient été distribués au président français ainsi qu'à une vingtaine de ministres, suite au scandale de l'affaire Pegasus, qui avait révélé qu'Emmanuel Macron avait été visé par une mise sur écoute par le royaume du Maroc.

Pourtant, les membres du gouvernement et le chef de l'Etat lui-même n'utiliseraient pas ces appareils sécurisés, privilégiant des appareils tactiles classiques comme iPhone ou Samsung.

Les canaux de communications aussi ne sont pas sécurisés en permanence puisque le président a notamment pour habitude d'échanger avec sa Première ministre via la messagerie WhatsApp.

D'autant plus que les modèles Teorem mis à disposition de ces responsables politiques sont très coûteux. Le prix avoisinant les 4.000 euros pour un appareil non doté d'un répertoire et qui doit régulièrement être réinitialisé, pour parfaire la sécurité.

Cependant, si les téléphones privés des politiques ne sont pas les plus sécurisés, lors des échanges liés à la sécurité nationale, Emmanuel Macron utilise le réseau Osiris, un appareil fixe qui chiffre les conversations auprès des deux milles contacts équipés.