«Méga-bassine» de Sainte-Soline : jusqu'à 3 mois de prison avec sursis pour cinq manifestants

Cinq personnes ont été condamnées ce lundi à deux ou trois mois de prison avec sursis par le tribunal judiciaire de Niort pour «participation à un groupement formé en vue de commettre des violences et des dégradations», après la manifestation du 29 octobre dernier contre la «méga-bassine» de Saint-Soline, dans les Deux-Sèvres.

Le couperet est tombé. Cinq militants présents le 29 octobre dans la manifestation contre la «méga-bassine» de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, ont été jugés ce lundi devant le tribunal judiciaire de Niort pour «participation à un groupement formé en vue de commettre des violences et des dégradations».

Ils ont été condamnés à deux ou trois mois de prison avec sursis et à trois ans d'interdiction de territoire dans le département des Deux-Sèvres. Le procureur avait requis quatre mois de sursis ainsi qu’une interdiction de territoire de cinq ans, à l’encontre des cinq prévenus.

Des journalistes de CNEWS sur place ont pu constater que la défense avait quitté la salle d’audience avant la fin du procès. Devant le tribunal, l’avocat des cinq prévenus a dénoncé une «une parodie» et une «justice expéditive», et a déjà annoncé son intention de faire appel de la décision de justice. Plusieurs manifestants étaient venus devant le tribunal en soutien aux cinq prévenus.

Face à la parodie de justice qui se déroule dans l’enceinte du tribunal de #Niort, l’avocat et les prévenus ont décidé de quitter la salle d’audience.





Le jugement sera rendu sans nous et nous irons en appel ⚖️ pic.twitter.com/0t4Scif3tb — Les Soulèvements de la Terre (@lessoulevements) November 28, 2022

Le 29 octobre dernier, une manifestation illégale s’était organisée à Sainte-Soline, rassemblant plus de 4.000 participants, pour protester contre la construction de réserves d'eau à usage agricole, et avait mené à de violents affrontements avec les forces de l’ordre, avec jets de projectiles, boules de pétanque et cocktails Molotov.