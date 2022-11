Chèque énergie exceptionnel, bonus réparation, prime de Noël… Ce qui change à partir du 1er décembre

Dès le 1er décembre, de nouveaux ajustements vont être mis en place par l'Etat comme le chèque énergie, le bonus réparation ou encore la prime de Noël. Tour d'horizon.

Plusieurs coups de pouce attendus. Le 1er décembre annonce le début de la période des fêtes de fin d'année mais aussi le versement de plusieurs aides et aménagements de l'Etat, notamment pour faire face à la crise énergétique et au contexte inflationniste. Le point sur ce qui change.

un cheque energie exceptionnel

Pour les foyers les plus modestes, le versement d'un chèque énergie exceptionnel est prévu. Comme le site service-public.fr le confirme, il sera versé à partir de ce mois de décembre 2022 et sera d'un montant de 200 euros pour les plus précaires et de 100 euros pour les familles dont le revenu fiscal est compris entre 10.800 et 17.400 euros.

Ce chèque peut être utilisé pour régler les factures d'électricité, de bois, de fioul, de gaz ou encore pour des travaux de rénovation énergétique.

Un dispositif est également envisagé pour les locataires en HLM. Distribuée par l'association Soli'Al, cette aide complète le chèque énergie et peut atteindre jusqu'à 600 euros.

Pour tester votre éligibilité, retrouvez les critères sur le site du service public.

la prime de noel

La prime de Noël sera versée à partir du 15 décembre. Sont concernés les bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA), de la prime forfaitaire pour la reprise d'activité, de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) et de l'allocation équivalent retraite (AER).

Son montant varie selon chaque situation : une personne seule obtiendra 152 euros. Pour un parent isolé avec un enfant ou un couple sans enfant, c'est 228 euros. Pour un couple avec quatre enfants, la somme sera de 442 euros. Au-delà, les bénéficiaires pourront prétendre à 61 euros supplémentaires par enfant.

une aide pour les francais qui se chauffent au bois

Au cours de ce mois de décembre, une aide de l'Etat allant de 50 à 200 euros va aussi être versée aux ménages se chauffant au bois. Sous conditions de revenus, la demande pourra être faite à partir du 22 décembre sur le site chequeenergie.gouv.fr.

«Pourront y accéder les Français qui gagnent jusqu'à 2.260 euros pour une personne seule et jusqu'à 4.750 euros pour un couple avec deux enfants» a précisé Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, dans les colonnes du Parisien.

un bonus reparation mis en place

Pour les appareils électriques et électroniques, le gouvernement met en place un bonus réparation à partir du 15 décembre.

Sous forme de forfait et pour augmenter le nombre d'appareils réparés, son montant varie selon les produits : 10 euros pour une machine à café, 25 euros pour un lave-linge et 45 euros pour un ordinateur portable.

Retrouvez plus d'informations sur le site du service public.

fin de certaines echeances pour les impots

Pour les personnes ayant déclaré leurs impôts en ligne, il est possible de modifier leur déclaration jusqu'au 14 décembre.

Toujours pour les documents soumis sur Internet, les taxes d'habitation et les taxes sur les logements vacants sont à régler jusqu'au 20 décembre.

Pour les personnes ayant fait une déclaration classique, l'échéance est fixée au 15 décembre.

fin des restrictions liees a la secheresse

Au 1er décembre, plusieurs départements verront les restrictions, dues à la sécheresse, levées. Cela s'appliquera aux Alpes-Maritimes, au Rhône, aux Bouches-du-Rhône... Les économies d'eau devront continuer jusqu'à la mi-décembre pour d'autres, à l'instar du Var.

Pour rappel, l'usage de l'eau est strictement encadré dans ces départements, en «vigilance sécheresse», depuis avril dernier.