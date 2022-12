Ecoles fermées le matin, métro et trains annulés... Les conséquences prévues des coupures d'électricité

La Première ministre Élisabeth Borne va envoyer une circulaire aux préfets pour les préparer en cas de manque d’électricité dans le pays. Celui-ci pourrait concerner 60 % de la population et pourrait également affecter plusieurs secteurs dont l’école et les transports.

Alors que l’on s’approche de la période hivernale et que les températures baissent de plus en plus, la France est exposée à des risques de coupures d'électricités en particulier en raison d’un niveau de production d’électricité nucléaire très faible.

Ce délestage devrait durer deux heures maximum et devrait survenir en janvier aux moments des pics de consommation, soit entre 8h et 13h ou entre 18h et 20h. Il pourrait concerner 60 % de la population mais aucun site critique ou client prioritaire.

«Aucun département ne sera délesté en entier»

De ce fait, le gouvernement va adresser aux préfets une circulaire afin de «finaliser la préparation du pays» à ce type de scénario. «On ne couperait que si le froid se confirme, qu’on a un problème de production ou d’interconnexion (avec les pays voisins) et si la consommation ne baisse pas», a souligné une source gouvernementale à l’AFP.

Toutefois, l’exécutif estime qu’«aucun département» ne sera délesté en entier, «jamais deux fois les mêmes personnes» et «aucun des quelque 3.800 patients à haut risque dépendants d'un équipement médical à domicile branché sur le secteur».

Evidemment, ce délestage ne sera pas sans conséquence pour les différents secteurs tels que les établissements scolaires ou encore les transports en commun.

En effet, les écoles sont susceptibles d’être délestées qu’elles n’ouvrent pas le matin pour éviter d’être sans lumière, ni chauffage ni alarme. De l’autre côté, les voyageurs empruntant les transports en commun pourraient se retrouver bloqués en pleine voie. Des trains et métros sont suseptibles d’être annulés. «Soit ça roule de bout en bout, soit on préférera interrompre deux heures, car être coincé dans le métro deux heures n'est pas une option».

Pour les urgences, privilégiez le 112

Pour les urgences, il sera recommandé de privilégier le 112. Une cartographie complexe des zones blanches où les antennes téléphoniques relais seraient coupées est en cours de réalisation.

Quelques sites industriels ont également été placés sur les listes de clients prioritaires, de même que les installations classées disposant de groupes électrogènes qui ont désormais un mois pour en tester leur fonctionnement.