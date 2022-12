Une proposition de loi pour se faire enterrer avec son animal de compagnie

Le député Les Républicains Alexandre Vincendet va déposer une proposition de loi afin de permettre aux Français de se faire enterrer avec leur animal de compagnie.

Une étape de plus dans la considération des animaux de compagnie. Le député Les Républicains Alexandre Vincendet va déposer une proposition de loi afin de permettre aux Français de se faire enterrer avec eux, dans le même caveau.

Expliquant qu’il s’agit d’«un sujet de préoccupation pour beaucoup», et notamment «les personnes les plus fragiles, les plus âgées ou les plus isolées», le député du Rhône a ainsi indiqué au Parisien que la proposition de loi «vise à permettre à nos concitoyens d’inhumer leurs animaux de compagnie au sein de leur caveau au cimetière».

Chat, chien, mais aussi lapin domestique, hamster, ou encore oiseau sont donc concernés.

Concrètement, l’objectif d’Alexandre Vincendet est de parvenir à faire inscrire cette loi dans le Code général des collectivités territoriales, afin d’autoriser quiconque le souhaite à «faire placer dans la sépulture dont il est l’ayant droit les contenants renfermant la dépouille ou les cendres (de l’animal)». En revanche, le nom de la bête ne pourra apparaître sur la stèle.

Alors qu’un tel procédé est déjà autorisé en Allemagne, en Suisse ou au Royaume-Uni, le député estime que son texte «peut faire consensus» au sein de l’Assemblée nationale, pour être adopté. Renaissance, Horizons ou le Rassemblement national seraient déjà prêt, sur le principe, à y apporter leur soutien, selon nos confères. Sa proposition pourrait être examinée au mois de mars prochain.