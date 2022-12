Karl Olive : «On a une minorité dans ce pays qui vient pourrir l’immense majorité des Français»

Invité de La Matinale ce vendredi 2 décembre, le député Renaissance Karl Olive a réagi à la publication cette semaine d’un sondage CSA pour CNEWS, selon lequel 62 % des Français sont favorables à l’expulsion de leur logement HLM des familles de délinquants.

Le député des Yvelines ne s'en cache pas : il fait partie des Français qui sont favorables à l'expulsion des familles de délinquants de leurs logements sociaux.

Présent ce vendredi dans La Matinale de CNEWS, Karl Olive a dénoncé la «minorité dans le pays qui vient pourrir l'immense majorité qui souhaite qu'une seule chose, c'est le bien vivre ensemble».

Au micro de Romain Desarbres, l'ancien maire de Poissy a aussi prévenu que si «certains ne sont pas bien sur le territoire, on a aucune difficulté à les expulser». Et a ajouté «quand on ne comprend pas, une fois, deux fois, on expulse».

Karl Olive a toutefois tenu à nuancer ses propos : «je n'ai pas parlé des aides sociales, j'ai parlé des aides non-obligatoires. Commençons par le pouvoir d'achat donné à ces familles et rappelons-leur la règle. Si elle n'est pas respectée, là il faudra sanctionner et assumer».