Météo : de premiers flocons de neige prévus cette nuit en Île-de-France

Les premiers flocons de neige de l'année sont attendus en région parisienne, dans la nuit de ce vendredi 2 au samedi 3 décembre, selon Meteo-France.

De la neige prévue en Île-de-France pour le premier week-end du dernier mois de l'année. D'après les prévisions de Météo-France, de premiers flocons de neige pourraient ainsi tomber dans le ciel de Paris et de la région capitale, dans la nuit de ce vendredi à samedi.

Une masse d’air froid fait baisser le mercure depuis mercredi.



Ces prochains jours, températures de 2 à 5°C < aux normales saisonnières en fonction des régions, 3 à 4°C en moyenne à l'échelle de la France.





Cela avec des températures comprises entre 1 et 3 °C dans les Yvelines, la Seine-Saint-Denis et une partie du Val-d'Oise, les départements les plus concernés. En Essonne, la neige pourrait être mêlée à de la pluie.

pas de neige prévue dans le reste du pays

Ailleurs en France, la neige n'est pas annoncée. Le temps sera principalement gris, tout au long du week-end. Des éclaircies sont à prévoir en Bretagne et en Basse-Normandie, où les températures oscilleront entre 8 et 10 °C. Même chose dans le Sud-Est, où le mercure pourrait aller jusqu'à 13 °C en moyenne à Nice et à Marseille.

La grisaille sera également de la partie dans le Sud-Ouest, avec 7 °C prévus à Bordeaux. Le Pays basque, lui, pourra profiter des éclaircies et de températures plus clémentes, à l'instar d'Hendaye, où il fera 10 °C.