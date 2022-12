Armes à feu : la collecte du ministère de l’Intérieur prolongée jusqu’au 6 décembre dans l’agglomération parisienne

La collecte d’armes à feu, qui devait initialement prendre fin ce vendredi 2 décembre, est finalement prolongée à Paris et dans les trois départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), a indiqué la préfecture de police.

150.000 armes remises à l’Etat en une semaine de collecte. Un chiffre impressionnant, et pourtant largement inférieur aux deux millions d’armes qui circulent actuellement en France de manière illégale.

Organisée entre le 25 novembre et le 2 décembre, l’opération d’abandon d’armes a représenté un succès… en demi-teinte. De quoi pousser le ministère de l’Intérieur à la prolonger de quatre jours, mais seulement dans une partie de l’Île-de-France.

L'opération qui a pleinement mobilisé 5 000 agents des #préfectures, de @PoliceNationale & de @Gendarmerie est terminée, sauf à la @prefpolice où elle se poursuit jusqu’à mardi.



L’abandon d'armes non déclarées reste possible via le formulaire suivanthttps://t.co/rglAlHi9Bf

— Porte-parole ministère de l'Intérieur et Outre-mer (@PorteParoleMI) December 3, 2022