Les adhérents des Républicains votent pour leur nouveau président

Les adhérents des Républicains ont commencé à voter, ce samedi, pour le premier tour de l'élection du nouveau président du parti de droite.

Le vote est lancé. Les 91.110 adhérents des Républicains ont commencé à voter depuis ce samedi à 18H00, pour le premier tour de l'élection du nouveau président du parti de droite, qui doit départager les députés Eric Ciotti et Aurélien Pradié et le patron des sénateurs Bruno Retailleau.

Le vote, électronique, se poursuivra jusqu'à dimanche à 18H00. Les résultats devraient être annoncés dans la foulée. Samedi à 20H, soit deux heures après l'ouverture du vote, la participation au scrutin s'élevait déjà à 24%, selon le parti.

Le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti, qui tient une ligne dure sur le régalien, le président du groupe des sénateurs Bruno Retailleau de l'aile conservatrice-libérale et le député du Lot Aurélien Pradié, chantre d'une droite populaire, devraient passer au siège du parti, après l'annonce des résultats.

Des pronostics difficiles

En l'absence de sondage, les pronostics sont difficiles, même si Eric Ciotti, finaliste de la primaire de 2021, fait figure de favori. Il a reçu le soutien de Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et ancien patron du parti. Bruno Retailleau, conservateur issu du Mouvement pour la France de Philippe de Villiers, bénéficie pour sa part d'une longue liste de soutiens.

Quant à Aurélien Pradié, plus jeune que ses deux concurrents, et avec une fibre sociale, il aura le statut d'outsider. Le nouveau président, qui succèdera à Christian Jacob, aura pour lourde tâche de redresser le parti, pris en étau entre la macronie et le Rassemblement national. La droite reste sur le cinglant échec de sa candidate à la présidentielle Valérie Pécresse (4,8%).