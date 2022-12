Coupures d’électricité : pourquoi les habitants de Paris et sa région seront moins touchés par les coupures ?

Si le gouvernement a annoncé que certaines régions pourraient être touchées par d'éventuelles coupures d'électricité cet hiver, certains sites dits «prioritaires» seront épargnés. C'est le cas de Paris et d'une grande partie de la région capitale, en raison du nombre de sites «critiques ou sensibles» qui s'y trouvent.

Une grande partie de la population francilienne ne sera pas concernée par les éventuelles coupures d'électricité qui pourraient survenir au cours de l'hiver, en raison de la crise énergétique. Pourquoi ? Tout simplement, parce que Paris et sa petite couronne concentrent de nombreuses infrastructures prioritaires «qui soutiennent l'ensemble du pays».

Seuls 20 % peuvent être coupés

«Dans la capitale, la liste des sites prioritaires, du fait de la conception du réseau électrique parisien et de sa densité, fait que seuls 20 % de la consommation d'électricité peut être coupée» peut-on lire sur le site du gouvernement qui a mis en ligne une «foire aux questions».

Il s'agit notamment des hôpitaux, des ministères et autres institutions liées à la sécurité du pays mais aussi toutes les installations de la défense nationale ou encore des établissements qui pourraient subir des dommages en cas d'interruption de leur fonctionnement.

Dans les autres départements, la liste des usagers prioritaires ne doit néanmoins pas représenter plus de 38 % de la consommation d'électricité du territoire. «C'est la responsabilité du gouvernement, en lien avec les acteurs compétents, de préparer ces scénarios et pour permettre que le pays ne soit pas en désordre complet», a fait savoir Emmanuel Macron, ce samedi 3 décembre, sur TF1.

«Ne pas céder à la panique»

Le président de la République a en outre invité les Français à ne «pas paniquer» face aux risques de coupures d'électricité cet hiver, jugeant même qu'elles pourraient être évitées si la consommation était baissée de 10 % selon le plan présenté par le gouvernement. «Pas de panique, ça ne sert à rien», a-t-il ainsi lancé.

«C'est normal que le gouvernement prépare un cas extrême parce que, les dernières années nous l'ont montré, parfois l'impensable arrive», a néanmoins expliqué le chef de l'État. Mais selon le gouvernement, les coupures d'électricité seront «planifiées et mises en œuvre en dernier recours, lorsque tous les leviers disponibles ont été activés et que les économies d'électricité sont insuffisantes».

Elles seront «ciblées par zone géographique de 2.000 clients en moyenne (foyers et professionnels) alimentés par une même Iigne électrique». Soit l'équivalent «d'un quartier en ville et jusqu'à plusieurs communes en milieu rural». Et elles ne dureront que 2 heures pour les consommateurs concernés et seront limitées au strict nécessaire afin de limiter la gêne occasionnée.

Pour autant, les écoles ne seront pas épargnées, et seront, si besoin, fermées. De même, si le cas se présentait, des trains, des métros ou d'autres tramways pourraient être annulés ou interrompus pour éviter d'avoir des passagers bloqués en pleine voie.