Coupures d’électricité : suivez en temps réel l’état du réseau près de chez vous

Avec la surcharge du réseau électrique, des coupures d’électricité pourraient survenir durant l’hiver à raison de deux heures par jour entre 8h et 13h ou entre 18h et 20h. De ce fait, les Français sont invités à s’inscrire sur la plate-forme EcoWatt pour être au courant d’éventuelles coupures d’électricité au niveau national.

Un réseau électrique tendu cet hiver ? Alors que l’on s’approche de la période hivernale, les températures basses pourraient déclencher une surcharge du réseau électrique et la France est de plus en plus exposée à des coupures de courant en particulier en raison d’un niveau de production d’électricité nucléaire très faible.

Ces derniers jours, le gouvernement a fait savoir qu’un délestage devrait durer deux heures maximum et devrait survenir en janvier aux moments des pics de consommation, soit entre 8h et 13h ou entre 18h et 20h.

Pour cela, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) a développé une application, nommé «EcoWatt», permettant de prévenir la veille d’éventuelles coupures, de rappeler les écogestes et de suivre en temps réel la consommation d’électricité au niveau national.

L’application fonctionne selon un code couleur pour évaluer la consommation d’électricité nationale. La couleur «verte» signifie une consommation «raisonnable». En jaune, la consommation est considérée comme «très élevée». L’orange pour un système «tendu». Et le rouge renvoie à un système «très tendu» avec un risque inévitable de coupures d’électricité.

Des gestes pour préserver l'électricité

Pour économiser le courant, RTE invite les Français à adopter certains «écogestes» comme éteindre la lumière dans les pièces inutilisées, faire tourner sa machine à laver durant les heures creuses (entre 12h et 17h et entre 21h30 et 8h du matin), débrancher ses appareils électroménagers ou encore baisser de 1 °C la température des radiateurs.

Pour rappel, seule une partie de la population ne sera jamais délestée car jugée prioritaire ou raccordée par chance à une ligne prioritaire desservant un hôpital ou un endroit sensible pour la défense nationale. 14.000 sites prioritaires ont été recensés par les préfets selon des listes établies.