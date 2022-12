Electricité : EcoWatt, cette application qui permet d'anticiper les coupures

Alors que les pouvoirs publics préparent d’éventuelles coupures de courant durant l’hiver en cas de surcharge du réseau électrique, les Français sont invités à s’inscrire sur la plate-forme Ecowatt. Ce dispositif, mis en place par la RTE, permet de suivre la consommation d’électricité et d’être au courant des coupures.

Ces derniers jours, le gouvernement n’a cessé de marteler que des coupures d’électricité pourront survenir au cours de l’hiver et à partir du mois de janvier en cas de surcharge du réseau électrique s’il fait très froid. Ces coupures ne dépasseront pas deux heures par jour entre 8h et 13h et entre 18h et 20h.

Pour permettre aux Français d’être au courant des coupures d’électricité, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE), a mis en place le dispositif nommé Ecowatt. Ce dernier permet, en effet, de prévenir la veille d’éventuelles coupures de courant, de rappeler les écogestes et de suivre en temps réel la consommation d’électricité au niveau national.

Le site et l’application fonctionnent selon un code couleur pour évaluer la consommation d’électricité au niveau national. En vert, la consommation est normale. En jaune, celle-ci est très élevée. En orange, le système électrique est tendu. Et enfin, en rouge, le système est «très tendu» avec un risque inévitable de coupures sans baisse de la consommation.

En cas de fortes tensions, RTE enverra trois jours à l’avance une alerte si un signal orange ou rouge est déclenché. Toutefois, si la consommation diminue et que les pays voisins peuvent livrer de l’électricité, la coupure sera évitée.

L'application «EcoWatt» En tête des téléchargements en France

Pour recevoir un SMS d’alerte, il suffit de s’inscrire sur monecowatt.fr en indiquant son numéro de téléphone, son mail et sa région. Il est possible également de télécharger l’application «EcoWatt», disponible sur l’App Store et Play Store, pour être au courant, en temps réel, du niveau de consommation des Français.

D’ailleurs, vendredi dernier, l’application est arrivée en tête des téléchargements «gratuits» sur les deux plate-formes avec près de 300.000 téléchargements.

À noter également que, pour économiser le courant, RTE invite les Français à adopter certains «écogestes» comme éteindre la lumière dans les pièces inutilisées, faire tourner sa machine à laver durant les heures creuses (entre 12h et 17h et entre 21h30 et 8h du matin), débrancher ses appareils électroménagers ou encore baisser de 1 °C la température des radiateurs.

Pour rappel, seule une partie de la population ne sera jamais délestée car jugée prioritaire ou raccordée par chance à une ligne prioritaire desservant un hôpital ou un endroit sensible pour la défense nationale. 14.000 sites prioritaires ont été recensés par les préfets selon des listes établies.