Le maire LR de Charleville-Mézières pressenti par Emmanuel Macron pour prendre la tête de l’Agence de maîtrise de l’énergie

L’annonce a été faite par l’Elysée ce samedi 3 décembre. Emmanuel Macron envisage de nommer, le maire LR de Charleville-Mézières (Ardennes) Boris Ravignon à la tête de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).

Cette proposition de nomination intervient le week-end même où les adhérents des Républicains élisent leur président.

«La présidente de l'Assemblée nationale (Yaël Braun-Pivet) et le président du Sénat (Gérard Larcher) sont saisis de ce projet de nomination, afin que la commission intéressée de chacune des assemblées se prononce dans les conditions prévues» par la Constitution, a ajouté la présidence dans un communiqué.

Soutien d’Emmanuel Macron

Les deux hommes, tous deux énarques et de la même génération (Boris Ravignon a 47 ans et Emmanuel Macron 44), ont travaillé ensemble à l'Inspection générale des finances à Bercy en 2004-2005. Dans la foulée, Boris Ravignon avait rejoint Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur et en orbite pour la présidentielle de 2007.

Toutefois, en avril dernier, le maire de Charleville-Mézières a apporté son soutien à Emmanuel Macron face à la candidate LR Valérie Pécresse à la présidentielle.

Depuis le 1er septembre, la présidence du Conseil d'administration de l’Ademe est assurée par interim par Patrick Lavarde, après la démission en juin du précédent président Arnaud Leroy, un autre proche du président de la République et pilier de la campagne de 2017.

Ce vendredi 2 décembre, le chef de l’État a en outre opté pour le maire divers gauche de Dunkerque, Patrice Vergriete, à la tête de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France en remplacement de Jean Castex, parti diriger la RATP.