Nicolas Dupont-Aignan : «Emmanuel Macron ne maîtrise rien, l’immigration submerge la France»

Invité ce dimanche du Grand Rendez-vous sur CNEWS et Europe 1, Nicolas Dupont-Aignan, le président du mouvement Debout la France, a critiqué la politique migratoire mise en place par la France ces dernières années. Il en a profité pour attaquer le président de la République Emmanuel Macron sur cette thématique.

Le chef de l’État a été pris pour cible en raison de sa politique sur l’immigration. Invité sur CNEWS ce dimanche 4 décembre, Nicolas Dupont-Aignan, le président du mouvement Debout la France, a critiqué la politique migratoire française des deux dernières décennies.

Ce dimanche, Emmanuel Macron a expliqué que de nombreux segments du marché du travail étaient alimentés par l’immigration. «Aujourd’hui, soyons lucides, est-ce qu’on pense sincèrement que la restauration, les travaux agricoles et beaucoup d’autres secteurs tournent sans immigration ? Il faut avoir l’honnêteté de le dire, la réponse est non», a estimé le chef de file LREM pour Le Parisien.

Nicolas Dupont-Aignan a critiqué cette vision proposée par le président de la République. «C’est toujours ce qu’on entend depuis vingt ans, toujours les mêmes fadaises, les mêmes mots vides et creux. Je vois la réalité, comme tous les Français, qu’Emmanuel Macron ne maîtrise rien et que l’immigration submerge la France», a expliqué le député de l’Essonne sur CNEWS.

Le président de Debout la France a assuré que l’immigration n’est pas bénéfique pour la France, tout comme elle ne l’est pas pour les migrants, déçus par l’image erronée d’un eldorado dans l’Hexagone.

«Cette immigration n’est pas bonne pour ceux qui arrivent car ils espèrent quelque chose qu’ils ne peuvent pas atteindre, donc on ne leur offre pas le rêve de leur vie. Ils seraient beaucoup plus heureux dans leur pays d’origine si on aidait ces pays et qu’on avait une vraie politique pour l’Afrique notamment. Ils alimentent aussi des tensions terribles dans notre pays, tout en l’appauvrissant», a analysé l’ancien maire de la ville de Yerres (Essonne).