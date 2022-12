Le youtubeur Norman placé en garde à vue pour viols et corruption de mineurs

Soupçonné de viols et de corruption de mineurs, le youtubeur Norman Thavaud a été placé en garde à vue ce lundi, dans le cadre d'une enquête préliminaire confiée à la Brigade de protection des mineurs.

L’un des youtubeurs les plus importants de France est mis en cause dans une affaire de mœurs. Visée par une enquête préliminaire de la Brigade de protection des mineurs (BPM) pour des soupçons de viols et de corruption de mineurs, Norman Thavaud, la star de Youtube a été placé en garde à vue ce lundi, selon le parquet de Paris.

Le 8 juillet 2020, Maggie Desmarais, une fan québécoise âgée de 16 ans à l’époque, a accusé sur Instagram ce dernier de l’avoir manipulée pour obtenir des photos et des vidéos à caractère sexuel via Snapchat. Pour appuyer son propos, la victime présumée a relayé des captures d’écran de messages envoyés par la star, âgé de 31 ans au moment des faits.

Elle l’a également accusé d’avoir exercé une emprise psychologique à son encontre en 2018. Après avoir déposé plainte au Canada à l’été 2020, elle a témoigné à visage découvert en vidéo pour le site Urbania, évoquant un «petit jeu malsain d’attachement affectif. J’étais jeune, je l’admirais, je suis tombée facilement dans le panneau».

5 victimes potentielles de viol dont 2 mineures

Maggie Desmarais a aussi affirmé qu’une trentaine de jeunes femmes l’avait contacté pour lui relater une expérience similaire avec le youtubeur. D’après Libération, cinq victimes potentielles de viol, dont deux mineures, ont été interrogées par la justice française.

La confrontation entre Norman et Maggie Desmarais doit avoir lieu ce mardi, puisque cette dernière a été convoquée en France par la BPM. Pour rappel, Norman Thavaud a fait ses débuts sur Youtube en 2011, et totalise aujourd’hui 12 millions d’abonnés, ainsi que 2,7 milliards de vues sur ses différentes vidéos.