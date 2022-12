Risque de délestage : «l’ARS a une liste des patients dépendant d’un système électrique», assure Agnès Pannier-Runacher

Agnès Pannier-Runacher était l'invitée de La Matinale, sur CNEWS. «L’ARS a une liste des patients qui sont dépendants d’un système électrique. Ces quelque milliers de patients seront accompagnés pour trouver une solution en cas de délestage», a dit la ministre de la Transition énergétique.

La France se prépare-t-elle à subir des coupures d'électricité ? C'est un scénario envisagé par le gouvernement et plus particulièrement par la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, qui est revenue sur le plan du gouvernement pour protéger les personnes sensibles dont l'état de santé est maintenu, à domicile, par des machines qui fonctionnent à l'électricité, de type respirateurs.

Selon la ministre, «l'Agence Régionale de Santé (ARS) dispose d'une liste des patients qui sont dépendants d'un système comme une dialyse, ou un système respiratoire, et ces patients sont signalés aux établissements hospitaliers». Agnès Pannier-Runacher confirme que ces patients seront «appelés individuellement, pour leur permettre de trouver une solution pendant ces risques de délestage. On ira même voir ceux dont on aura pas réussi à avoir le contact», précise la ministre.

Des batteries ou des transferts vers des sites médicaux

Pour protéger ces patients sensibles, la ministre de la Transition énergétique évoque plusieurs solutions. La première consiste à fournir «des batteries qui fonctionneront le temps de la potentielle coupure», et la seconde sera «le transfert vers un site médical pour permettre d'anticiper ces situations».

«Cela concerne quelques milliers de patients sur le territoire national, ces situations sont anticipées, nous avons les listes et les personnes seront prévenues une par une, individuellement», a-t-elle conclu.