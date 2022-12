Voici l'âge possible de départ à la retraite pour les personnes nées à partir de 1961

Les contours de la réforme du départ à la retraite voulue par le gouvernement se font de plus en plus précis. De quoi permettre d’imaginer les futurs âges de départ pour les personnes concernées.

La réforme du système de retraite se dessine un peu plus. Au fur et à mesure des annonces distillées par les membres de l’exécutif, sa teneur prend forme peu à peu. Ainsi, il est possible d’estimer l’âge de départ des personnes concernées, en commençant par celles nées en 1961.

La Première ministre Elisabeth Borne a en effet d’ores-et-déjà indiqué que la première génération qui verra son départ décalé est celle née au deuxième semestre de 1961. Cela s’explique par le fait que le gouvernement a l’ambition de la reporter de façon progressive. Ainsi, le passage à un départ à 65 ans se fera d’ici à 2031.

Par ailleurs, Emmanuel Macron avait expliqué lors de sa campagne présidentielle qu’il souhaitait «décaler l’âge légal de départ de quatre mois par an». Avec ces informations, et à condition que ces volontés soient validées par le Parlement, voici les âges de départ auxquels devront se plier les générations concernées.

- La génération 1961 (second semestre) devrait partir à la retraite à 62 ans et 4 mois.

- La génération 1962 devrait partir à la retraite à 62 ans et 8 mois.

- La génération 1963 devrait partir à la retraite à 63 ans.

- La génération 1964 devrait partir à la retraite à 63 ans et 4 mois.

- La génération 1965 devrait partir à la retraite à 63 ans et 8 mois.

- La génération 1966 devrait partir à la retraite à 64 ans.

- La génération 1967 devrait partir à la retraite à 64 ans et 4 mois.

- La génération 1968 devrait partir à la retraite à 64 ans et 8 mois.

- La génération 1969 devrait partir à la retraite à 65 ans.

Les générations suivantes partiraient elles aussi à 65 ans.

Ce procédé ne devrait pas concerner les «carrières longues» (personnes ayant commencé à travailler avant 20 ans), qui pourront toujours partir deux ou quatre ans avant l’âge légal, a précisé Elisabeth Borne. Pour les personnes ayant commencé à travailler très tôt, le système pourrait même être «assoupli», a-t-elle assuré.