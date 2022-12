Éric Ciotti : «si la droite ne remporte pas la présidentielle de 2027, elle disparaîtra»

«Si la droite ne remporte pas la présidentielle de 2027, elle disparaîtra», a estimé ce mardi dans la Matinale de CNEWS Éric Ciotti, candidat à la présidence LR.

«La mère des batailles». Invité ce mardi dans La Matinale, Éric Ciotti, candidat à la présidence des Républicains, est revenu sur l'importance de l'élection présidentielle. Celui qui a récolté 42,73% des voix devant Bruno Retailleau (34,45%) lors du premier tour de la présidence du parti ce dimanche, a tiré un constat frappant.

«Si on ne gagne pas cette présidentielle en 2027, on disparaitra», a lancé Éric Ciotti, considérant que le «meilleur», et «celui qui a le plus d'atouts», pour remporter cette élection à droite est Laurent Wauquiez.

Il a d'ailleurs demandé plus de clarté sur ce point à son principal adversaire. «Que Bruno Retailleau dise les choses. Est-ce qu'il est candidat ? Soutient-il Xavier Bertrand?» s'est interrogé Éric Ciotti.

La fin des primaires ?

Le député des Alpes-Maritimes a également émis une proposition concernant la primaire des candidats de son parti pour définir son représentant à la présidentielle.

«Si je suis président de notre famille politique, je mettrai en place un processus qui supprimera les primaires, car elles sont mortifères et nous ont conduites par deux fois dans le mur», a annoncé Éric Ciotti.