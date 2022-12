Grèves à la SNCF : à quelles perturbations s'attendre ce mercredi ?

La SNCF a annoncé un nouveau mouvement de grève dans plusieurs TER en Île-de-France ainsi que certains TGV et Intercités à partir du mercredi 7 décembre, au premier jour des négociations salariales annuelles.

De nouvelles perturbations dans les trains dès demain. Alors que s'ouvrent les négociations salariales annuelles ce mercredi 7 décembre, un mouvement de grève est prévu dans certains TER en Île-de-France, ainsi que sur plusieurs TGV et Intercités, a annoncé la SNCF ce lundi 5 décembre.

Cette grève impactera les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, Grand Est et PACA, et en Île-de-France sur les lignes C, D, E et N, indique la SNCF sur son site.

SNCF Voyageurs prévoit des annulations sur certains TGV ou Intercités, en particulier sur l'axe TGV Paris–Lyon en raison d'un mouvement local des aiguilleurs, ainsi que pour les TGV au sud de Bordeaux.

Plusieurs personnels de la SNCF répondent à l'appel des syndicats CGT-Cheminots, SUD-Rail et la CFDT, dans le but de faire pression, alors que s'ouvrent les négociations annuelles obligatoires le mercredi 7 décembre. Ces perturbations devraient durer jusqu'au jeudi 8 décembre.