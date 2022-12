Hausse du passe Navigo : Clément Beaune assure qu'il «y aura un soutien de l'Etat»

Le ministre délégué aux Transports Clément Beaune a promis ce mardi 6 décembre à Ile-de-France Mobilités (IDFM) un «soutien de l'Etat», afin d'éviter la hausse de 20 % des tarifs des transports en commun franciliens annoncée par Valérie Pécresse, en l'absence d'aide financière du gouvernement.

«Il y aura un soutien de l'Etat pour que les usagers soient mieux protégés [...] Ma responsabilité de ministre des Transports, c'est d'aider la région [Ile-de-France, ndlr] pour aider les usagers», a fait savoir le ministre délégué aux Transports Clément Beaune, avant d'affirmer : «Oui il y a des discussions, et oui l'Etat aidera pour 2023».

Une aide qui n'a pas encore de forme concrète

Sans en dire davantage sur la forme que pourrait prendre l'aide de l'Etat, le ministre a fait part de son souhait «qu'il n'y ait pas de hausse significative» du prix du passe Navigo, «parce que je pense que ce ne serait pas soutenable dans la période d'inflation que l'on vit», a-t-il poursuivi.

Et le temps presse, puisque le conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité organisatrice des transports en commun en Ile-de-France, doit se réunir ce mercredi 7 janvier pour décider de la hausse du prix du passe Navigo, et de l'ensemble des prestations d'IDFM. Sans aide de l'Etat, Valérie Pécresse a assuré qu'elle n'avait d'autre choix que d'augmenter de 20 % le prix de l'abonnement. Celui-ci passerait alors de 75,20 euros par mois aujourd'hui à 90 euros au 1er janvier 2023.

Un face-à-face jugé stérile par certains élus régionaux, qui regrettent que Clément Beaune et Valérie Pécresse «jouent au jeu de poker menteur sur le futur prix du passe Navigo», «depuis plus d'un mois». «Pendant ce temps-là, les conditions de transports sont déplorables, la privatisation dégrade le service public et on attend toujours les financements de l’Etat», déplore notamment le conseiller régional écologiste et membre du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités Jean-Baptiste Pegeon.

Plus d'un mois que @CBeaune et @vpecresse jouent au jeu de poker menteur sur le futur prix du pass #Navigo.





Pendant ce temps-là, les conditions de transports sont déplorables, la privatisation dégrade le service public et on attend toujours les financements de l’État (#CPER) ! https://t.co/pbZ4WV7Zj6 — Jean-Baptiste Pegeon (@JBPegeon) December 6, 2022

De son côté, la direction d'IDFM – présidée par la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse – a immédiatement réagi, expliquant qu'«aucune proposition concrète» n'avait été déposée «sur la table». «Les ministres se succèdent et se contredisent», a regretté l'entourage de la présidente, pointant du doigt une certaine «cacophonie gouvernementale».

Valérie Pécresse hausse le ton

Lundi déjà, Valérie Pécresse avait tenu à répondre aux accusations du gouvernement, et plus particulièrement à Bruno Le Maire et Gabriel Attal, en leur rappelant qu'elle avait «présenté, pour 2023, un plan de financement des transports qui partage équitablement les efforts entre les trois financeurs franciliens des transports publics (les collectivités locales, les entreprises et les voyageurs) : avec une augmentation de chacune des contributions de 7,5 %».

Sauf que selon l'élue francilienne, ce plan ne peut se faire sans l'aide de l'Etat, dans la mesure où IDFM «n'a pas le droit d'augmenter le versement mobilité des entreprises (une taxe locale sur la masse salariale des entreprises de plus de 11 salariés) sans une autorisation du Parlement». Et d'affirmer : «seul le parlement peut le voter dans le cadre de la loi de finances pour 2023. Or, le gouvernement a donné un avis défavorable».

«Valérie Pécresse demande juste qu'IDFM puisse gérer librement ses recettes, ce que le gouvernement lui refuse. La vraie décentralisation, c'est celle qui donne l'autonomie fiscale aux collectivités, pas celle qui transfère aux collectivités toutes les charges que l'Etat ne veut pas payer. L'état des transports franciliens avant leur décentralisation était, on le sait, très dégradé par 30 ans de sous-investissements publics», a ainsi fait savoir IDFM dans un communiqué.

«C'est un dossier suivi à très haut niveau, par la Première ministre Elisabeth Borne, et les ministres concernés. On va continuer à travailler avec Valérie Pécresse pour trouver des solutions, pour l'aider», a en outre fait savoir le ministre délégué aux Comptes publics lundi.

ENCORE 450 MILLIONS D'EUROS À TROUVER

Confrontée à une forte hausse de ses coûts liée à l'inflation et à la flambée des prix de l'énergie, l'autorité régionale des transports doit trouver 950 millions d'euros pour boucler son budget de fonctionnement 2023.

Pas moins de 300 millions d'euros ont déjà été trouvés grâce au soutien des communes de la région Ile-de-France et des départements, de la RATP et la SNCF, et IDFM compte faire 200 millions d'euros d'économies. Il lui reste donc 450 millions d'euros à trouver, à répartir entre une augmentation des tarifs et des ressources nouvelles qui ne pourront être dégagées que si l'Etat fait un geste, selon ses calculs.