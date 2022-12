Paris : le nombre de cambriolages en hausse de 30 % en moyenne par rapport à l'an passé

Les chiffres parlent d'eux-mêmes, le nombre de cambriolages a explosé dans la capitale. Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, le nombre de vols avec effraction a augmenté de 29,31 % sur l'ensemble du territoire parisien par rapport à l'an passé, selon la préfecture de police de Paris.

Et tous les arrondissements sont concernés, sauf deux. Le 12e arrondissement, où les faits constatés sont équivalents d'une année sur l'autre et le 9e arrondissement, qui fait figure d'exception, avec une baisse significative des faits constatés de 62 %.

Davantage de cambriolages dans l'ouest parisien

C'est dans le 19e arrondissement que cette augmentation est la plus forte avec une hausse de 89 % des cambriolages, passant de 342 à 646 faits constatés entre 2021 et 2022. Mais c'est toujours le 15e arrondissement – qui est aussi l'un des plus denses – qui connaît le plus cambriolages, avec 961 faits recensés, contre 869 l'an passé (+ 11 %).

Outre le 19e, certains arrondissements connaissent également une hausse importante de ces vols avec effraction, à l'instar du 7e (+ 61 %), des 5e et 6e (+ 54 %), du 8e (+ 46 %) et du 16e (+ 40 %). Leur point commun ? Tous sont situés dans l'ouest parisien, où les immeubles sont cossus et les familles plus aisées.

Vers une amélioration ces derniers mois ?

Pour autant, la préfecture de police estime qu'une inversion de la tendance est en cours, avec «une baisse notable des atteintes aux biens à Paris (- 11,4 %) au mois d'octobre 2022, qui tempère une hausse observée sur le cumul des 10 premiers mois 2022». De même, en octobre, la PP évoque «une stabilisation des vols par effraction dans l'agglomération parisienne».

En parallèle, la préfecture fait état d'une amélioration concernant la délinquance du quotidien, avec une baisse générale des faits survenus sur la voie publique. Par exemple, les vols avec violences dans les transports ont baissé de 30 % à Paris depuis le mois d'août, comparés à 2021. Tout comme les violences commises dans les transports qui ont également baissé de 20,5 % ainsi que les vols avec violences dans la capitale, qui ont baissé de 27,1% depuis le mois d'août.