Economies d’énergie : cette erreur que l’on fait tous avec notre four

En raison du prix de l’électricité et des coupures cet hiver, tous les petits gestes sont bons à prendre afin de faire des économies. Dans la cuisine, il convient par exemple d'éviter ce genre d'erreur avec le four.

C’est une situation inédite qui touche la France. Le gaz ainsi que l’électricité pourraient manquer dans l’Hexagone. En effet, la Guerre en Ukraine a déstabilisé le marché puisque l’intégralité du gaz est importée. Concernant l’électricité, son prix connaît une très forte inflation, en plus des 25 réacteurs sur 56 qui sont actuellement à l’arrêt à cause de problème de corrosion. Dans ce contexte particulier, chaque geste du quotidien est donc le bienvenu.

Dans les maisons, une pièce en particulier consomme beaucoup d’énergie : la cuisine. Entre le four, le micro-ondes, la cafetière, les plaques de cuisson… tous ces appareils électroménagers sont très énergivores.

D'autant que certaines petites habitudes peuvent avoir de gros impacts. Ainsi, il n'est pas forcément utile de respecter le temps de cuisson d’un plat à la lettre. En l’éteignant 5-10 minutes avant la durée recommandée, cela permettra de réduire la facture énergétique de 10%, comme l'explique l'ADEME.

Evitez également d’ouvrir la porte de votre four trop souvent afin de surveiller la cuisson. Cela engendre une déperdition de chaleur, qui devra être compensée par l'appareil, qui consommera donc plus que prévu.

Pour préparer vos plats préférés, il est en outre conseillé de privilégier le mode chaleur tournante, qui permet une cuisson plus rapide. Enfin, sachez qu'un four à catalyse sera beaucoup moins énergivore qu’un four à pyrolyse.

Il existe de astuces afin de limiter sa consommation dans la cuisine. Couvrir ses poêles et casseroles lors de la cuisson, mettre son lave-vaisselle sur le mode éco ou encore débrancher les appareils en veille font partie des écogestes simples.