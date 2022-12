Inflation : les salaires vont augmenter d'environ 4 % en 2023

Selon deux enquêtes du cabinet WTW et du groupe Alixio sur les politiques de rémunération, les négociations au sein des entreprises pourraient aboutir à des revalorisations salariales «record» en 2023. Les salaires dans l’hexagone devraient augmenter de 4 à 4,3 % en moyenne, sans toutefois atteindre les 5.8 % d’inflation estimée l’an prochain.

C’est une nouvelle qui devrait ravir de nombreux Français. D’après deux études intitulées «Salary Budget Planning» et «Inflation salaires» menées respectivement par un cabinet américain et un cabinet français, les salaires vont augmenter en France d'environ 4 à 4,3 %, d'une part pour répondre à l'inflation et d'autre part pour fidéliser les salariés dans une période de forte tension du marché.

D'après la première étude américaine du cabinet WTW, qui a interrogé de nombreuses directions des ressources humaines (DRH) d’entreprises, dans 135 pays à travers le monde, les salariés français vont voir leur salaire augmenter d'environ 4 % en moyenne en 2023.

«Depuis la quinzaine d’années d’existence de cette étude, nous n’avions jamais obtenu cette prévision d’évolution des salaires», rapporte Khalil Ait-Mouloud, directeur de l’activité «Enquête et rémunération» chez WTW, qui a interrogé ces entreprises entre le 3 octobre et le 4 novembre 2022.

Les entreprises peinent à recruter

Cette hausse moyenne de 4 % à laquelle peuvent s’attendre les salariés français s’explique à travers plusieurs facteurs. D’une part les employeurs souhaitent répondre à l’inflation qui atteint des taux records. Et d’autre part, ces derniers tentent de fidéliser leurs employés dans un contexte de «tension exceptionnelle» sur le marché de l’emploi, où les entreprises ont du mal à recruter. Par ailleurs, le taux de turnover (départ des salariés) est très haut, «de l’ordre de 12,1 %», précise l’étude.

Toujours d’après cette étude, 92 % des entreprises françaises (contre 66 % en 2021 et 27 % en 2020) peinent à recruter des salariés en fonction de leurs besoins. Par ailleurs, 87 % d’entre elles ont également des difficultés pour retenir leurs salariés (contre 61 % en 2021 et 17 % en 2020).

Dans ces conditions, 41 % des entreprises recrutent des salariés dans la fourchette haute de leur grille salariale, et 27 % envisagent de le faire. Plus globalement, 38 % des entreprises interrogées affirment vouloir apporter des changements à leur politique salariale, et 31 % prévoient de le faire pour début 2023.

Les jeunes diplômés favorisés

Ces augmentations de salaire seront toutefois relativement inégales. Si les entreprises prévoient des augmentations salariales, elles seront ciblées (75 %) et concerneront notamment les premières embauches et les jeunes diplômés (70 %). La plupart des entreprises interrogées envisagent également des augmentations ponctuelles ou des primes exceptionnelles (69 %).

L’étude souligne enfin que seuls 2 % des DRH français interrogés n’envisagent pas d’augmenter les salaires, et que les augmentations moyennes en 2021 et 2020 étaient respectivement de 3,5 et 2,3 %.

recours aux avantages complémentaires

D'après la seconde étude du cabinet de conseil en ressources humaines Alixio, qui a interrogé près de 200 directeurs des ressources humaines ou responsables des rémunérations au sein de moyennes et grandes entreprises, ces sociétés envisagent de verser une augmentation moyenne de 4,3 % à leurs salariés.

Pour justifier cette hausse, les patrons entendent limiter la perte de pouvoir d’achat de leurs équipes. Et pour ce faire, ils auront tout d'abord massivement recours aux avantages complémentaires.

«Nous avons proposé beaucoup plus de compléments que les années passées, c’est par exemple la première fois que nous avons distribué une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) de 500 euros», explique l’un des patrons interrogés dans l’étude.

«Nous avons également neutralisé l’augmentation de 10 % des prix de la restauration collective pour 2023 et nous avons absorbé la quasi-totalité de la hausse des frais de santé. Pour les salariés, elle ne sera que de 1,50 euro par mois, avec davantage de garanties. Enfin l’abondement sur l’intéressement est passé de 1.000 à 1.250 euros», surenchérit-il.

Selon l’enquête, de nombreux patrons étudient ces pistes en vue de leurs négociations de fin d’année. Une autre piste largement plébiscitée : la prise en charge de la hausse des frais de transport (31 %) et des tickets-restaurant (16 %).

Hausse des salaires réclamée

Pourtant, il est «certain que pour les salariés, les augmentations de salaire sont le levier le plus essentiel», précise l’étude. «Ils seraient ainsi deux sur trois à se focaliser uniquement sur ce point».

Toujours selon l’étude, depuis le mois de septembre, un tiers des sociétés ont subi des mouvements sociaux, et 78 % des patrons anticipent un climat social tendu à la rentrée de janvier. «On sait que l’inflation sera forte les deux premiers trimestres 2023, mais si cela dure trop longtemps, certaines entreprises devront rouvrir des négociations en cours d’année pour éviter des dissensions», conclut l’étude.